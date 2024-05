Titanfall 3 torna a far parlare ancora di sé

Di Titanfall 3 si è tornati a parlare di tanto in tanto e, anche stavolta, sembra che Respawn Entertainment stia provando a ridare vita alla sua amata serie di shooter.

Come riporta Kotaku, infatti, c'è un nuovo annuncio di lavoro in cui viene richiesto un senior director con "esperienza in FPS multiplayer" per guidare una squadra su un titolo attualmente in pre-produzione.

Nell'annuncio, che trovate qui, non ci sono molti dettagli ma è chiaro che Respawn tornerà su un videogioco multiplayer dopo tanto tempo.

Che sia Titanfall 3? Già in altre occasioni sono emersi degli annunci relativi a un nuovo gioco di Respawn, ma in quelle occasioni era stato detto chiaramente che non il progetto in questione non c'entrava niente con la serie di Titanfall.

L'anno scorso, Vince Zampella, il capo di Respawn Entertainment, aveva rivelato che un piccolo team era nelle prime fasi di sviluppo di una nuova IP originale presso lo studio. Questo team, guidato da Steve Fukuda, il director di Titanfall e Titanfall 2, ha l'obiettivo di «trovare il divertimento in qualcosa di nuovo».

Titanfall è un nome che ha segnato la storia dei franchise videoludici, risorto solo parzialmente attraverso il gameplay di Apex Legends, mentre Titanfall 3 rimane un sogno in un universo alternativo a questo punto.

Di recente abbiamo per altro scoperto che Titanfall 3 è stato effettivamente in sviluppo per un certo periodo, e una parte di quel lavoro è stata incorporata in un altro videogioco, grazie all'esperienza accumulata nei primi mesi di sviluppo.

Speriamo che Electronic Arts e Respawn Entertainment possano presto fornire una risposta definitiva su questa vicenda. Nel frattempo, potete recuperare lo shooter capolavoro su Amazon a un prezzo vantaggioso.

Vedremo se, in un colpo di scena clamoroso, ci sarà qualche novità sul futuro di Respawn dalla Summer Game Fest 2024 in una delle tante conferenze che ci saranno.