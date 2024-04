Fallout incontra Resident Evil in un gioco che potete provare gratis

Amanti di Fallout e Resident Evil, gioite, perché c'è un nuovo gioco in arrivo che unisce queste due grandi serie per creare un'esperienza a suo modo interessante.

Del resto, sia la serie Bethesda (che trovate su Amazon) che quella Capcom non hanno certo bisogno di presentazioni.

Considerando poi che la serie di Fallout è da poco tornata in auge grazie alla bellissima serie TV, la segnalazione odierna calza a pennello.

Come riportato anche da GamingBible, questo nuovo titolo Steam in arrivo promette di mettere alla prova al massimo le nostre abilità di sopravvivenza, mentre saremo costretti a combattere dopo una pandemia globale (!) che ha lasciato il mondo in rovina: parliamo di Undead City.

«Dopo una pandemia globale, l'umanità deve sopravvivere contro le orde di zombi nella 'Città degli Zombi'», si legge nella descrizione ufficiale.

«Immerso in un mondo post-apocalittico infestato da zombi e predoni, questo gioco sparatutto in prima persona pieno d'azione getta i giocatori in intense battaglie, dove ogni singola decisione significa vita o morte», conclude la sinossi.

Il gioco presenta un gameplay coinvolgente con grafica realistica e ambienti dinamici che reagiscono alle tue azioni.

Nei panni di uno dei sopravvissuti, dovrete navigare attraverso la città per completare le missioni assegnate, cercando munizioni, forniture e attrezzature per restare vivo in questo mondo ormai allo sbando.

La vostra lotta per la sopravvivenza è appena iniziata: ce la farete, o diventerete vittime dei morti viventi che vagano per le città?

Per coloro che sono appassionati di Fallout, magari dopo aver guardato la nuova serie di Amazon, Undead City è il modo perfetto per tuffarsi nuovamente nella lotta per la sopravvivenza.

Undead City verrà in ogni caso rilasciato il 29 aprile, ma nel frattempo potete scaricare e giocare a una demo gratuita a partire da ora, cliccando qui.

Restando in tema di ibridi, Resident Evil incontra Far Cry in un nuovo horror open-world che vi abbiamo mostrato alcuni giorni fa.