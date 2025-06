Un nuovo importante rumor rilancia l’hype per Resident Evil 9, che secondo il noto insider Dusk Golem non solo porterà avanti la saga principale, ma ne rappresenterà anche la conclusione narrativa.

Il titolo, in uscita presumibilmente nel 2026, dovrebbe chiudere il cerchio aperto con Resident Evil 0 e Resident Evil 1 (che trovate anche su Amazon), salutando alcuni dei personaggi più amati della serie, primo fra tutti Leon S. Kennedy.

Stando alle informazioni trapelate, RE9 sarà un “gioco di conclusione” ma anche “di nuovi inizi”. Capcom starebbe preparando un cambio drastico di status quo nell’universo di Resident Evil, aprendo la strada a nuove storie horror, forse lontane dai bio-terrorismi classici.

Non è chiaro se sarà l’ultimo gioco della saga in senso assoluto, ma sembra destinato a chiudere la storyline originaria che affonda le radici negli eventi della Umbrella e della Spencer Mansion.

Leon sarà il protagonista principale, chiudendo quella che Capcom considera la sua “trilogia”, composta da Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 4 Remake e, appunto, RE9.

Questo approccio ignora volontariamente Resident Evil 6, titolo criticato per la sua deriva action e il tono dissonante rispetto ai canoni della serie.

La scelta, secondo l’insider, è coerente con la volontà di Capcom di legare RE9 più strettamente alle atmosfere e ai personaggi classici, recuperati con successo nei remake recenti.

E Jill Valentine? Jill, uno dei volti storici del franchise, non avrà un ruolo rilevante. In una delle versioni iniziali del progetto (quando RE9 era pensato come un open-world co-op ambientato su un’isola fittizia ispirata a Singapore), avrebbe dovuto essere la co-protagonista.

Ma quel concept è stato abbandonato nel 2020-2021, e ora il gioco sarà interamente single-player. Il destino di Jill resta perciò incerto.

Nonostante la mancanza di informazioni ufficiali, Resident Evil 9 sarebbe il progetto più ambizioso mai realizzato da Capcom per la serie, con il budget più alto della saga.

L’obiettivo è chiaro: rendere Resident Evil ancora una volta il punto di riferimento assoluto per il genere horror.

E con la Summer Game Fest alle porte, le aspettative per una rivelazione ufficiale sono altissime.