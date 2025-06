Se speravate in un Resident Evil 5 Remake a breve, meglio abbassare le aspettative.

Nonostante Capcom abbia rilanciato con grande successo i primi capitoli della saga survival horror con remake modernizzati e apprezzatissimi (che trovate anche su Amazon), sembra che il quinto episodio non sia nei piani a breve termine.

Secondo quanto riportato dal noto insider Dusk Golem, non c'è attualmente nessun remake di Resident Evil 5 in sviluppo, anche se l’ipotesi di un rifacimento futuro non viene completamente esclusa.

Capcom ha rinnovato profondamente l’interesse per Resident Evil grazie a remake di qualità come quelli del 2, 3 e 4, aggiornati con nuovi controlli, storie rimaneggiate e un comparto tecnico di altissimo livello.

È stata una strategia vincente, capace di conquistare sia nuovi giocatori che veterani nostalgici.

Ma dopo il 4, la strada si complica: Resident Evil 5 è un titolo che divide. Se da un lato ha venduto moltissimo, dall’altro ha sollevato critiche per lo stile più action e per alcune tematiche culturalmente controverse.

In più, sarebbe il primo remake della serie con una componente co-op da ricostruire, il che comporterebbe una sfida tecnica e di design completamente diversa rispetto ai precedenti.

Pare che Capcom stia puntando prima a un remake di Resident Evil Code Veronica, titolo che molti fan considerano il vero anello mancante della saga, oltre anche a un rifacimento di Resident Evil 0.

Con l’attesa crescente per Resident Evil 9 e altri progetti in cantiere (inclusi nuovi film), il remake di RE5 potrebbe slittare direttamente alla prossima generazione di console, come PlayStation 6 e il successore di Xbox Series X.

Resta da vedere se Capcom deciderà di mantenere la cooperativa online originale o se la trasformerà in qualcosa di completamente nuovo.

Il fatto che Resident Evil 5 Remake non sia in lavorazione non mi sorprende più di tanto. Capcom sa bene che quel gioco è una bestia diversa: è più action, meno horror, e soprattutto co-op, quindi ricrearlo richiederebbe molto più lavoro e rischi rispetto ai remake precedenti.

Forse Capcom aspetta che il mercato sia più maturo per un’esperienza co-op horror raffinata. E magari, un giorno, ci ritroveremo a combattere Majini con un compagno online.