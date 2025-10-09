A partire da oggi, 9 ottobre alle 17, gli utenti di Epic Games Store possono mettere le mani su due nuovi regali digitali: Gravity Circuit e il Pacchetto Bandito Apprendista per Albion Online.

Entrambi saranno disponibili gratuitamente fino al 16 ottobre, confermando ancora una volta la tradizione di Epic di proporre ogni settimana contenuti di qualità capaci di accontentare pubblici molto diversi tra loro.

Il protagonista dell’offerta è Gravity Circuit, un vibrante action-platform a scorrimento laterale con grafica pixel art e un gameplay che omaggia i grandi classici degli anni ’90.

Da oggi e fino al 16 ottobre, chiunque potrà aggiungerlo gratuitamente alla propria libreria Epic. Nei panni di un eroe cyborg, il giocatore dovrà affrontare un esercito di macchine ribelli, superando livelli ricchi di acrobazie, combattimenti e potenziamenti da sbloccare. È un titolo pensato per chi ama l’estetica rétro, ma cerca allo stesso tempo un sistema di controllo moderno, preciso e reattivo.

Accanto a esso arriva anche un contenuto extra per gli appassionati di MMO: il Pacchetto Bandito Apprendista per Albion Online, anch’esso riscattabile gratuitamente da oggi fino al 16 ottobre.

Non si tratta di un gioco completo, ma di un bonus pack dedicato ai nuovi avventurieri che si affacciano per la prima volta sul mondo sandbox di Albion. Il pacchetto offre una selezione di oggetti estetici e risorse utili per le prime fasi dell’avventura, fornendo un piccolo ma significativo vantaggio a chi desidera esplorare il vasto mondo di gioco con maggiore sicurezza e libertà.

Come scaricarli?

Vai su Epic Games Store via browser o apri il launcher Epic sul tuo PC. Accedi con il tuo account Epic (o creane uno gratuito). Dalla home, entra nella sezione giochi gratis della settimana. Apri la pagina del gioco e premi Ottieni o Riscatta. Conferma il checkout a costo zero per completare l’operazione. Troverai i titoli nella tua libreria; clicca Installa per scaricarli e giocare.

Insomma, chiunque desideri ampliare la propria collezione digitale o semplicemente provare qualcosa di nuovo può farlo senza spendere un centesimo — ma solo fino al 16 ottobre.