Resident Evil 4 Remake per PS5 con uno sconto del 26%!

Segnaliamo ai nostri lettori che, presso il noto portale e-commerce eBay, è attiva un'offerta eccezionale che permette di portarsi a casa la versione PS5 del remake di Resident Evil 4 a un prezzo assolutamente imperdibile! Come ogni giorno, eBay propone tantissime promozioni che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno vendendo proposti.

Solitamente, la versione PS4 di Resident Evil 4 Remake viene venduta a 79,90€, ma oggi potete portarvela a casa a soli 58,99€, con uno sconto del 26% e un risparmio reale di 20,91€. Si tratta di un'occasione eccezionale per portarsi a casa un ottima console a prezzo scontato!

Resident Evil 4 è una rivisitazione dell'omonimo titolo del 2005, che ripropone il gioco in chiave moderna per offrire un'esperienza di survival horror all'avanguardia. Il titolo mantiene l'essenza dell'originale, introducendo al contempo un gameplay più attuale, una trama riconcepita e una grafica vivida e dettagliata.

Il remake di Resident Evil 4 offre un notevole miglioramento della qualità visiva rispetto all'originale, grazie anche all'utilizzo del RE Engine, lo stesso motore grafico che ha stupito i giocatori con titoli come Monster Hunter Rise e Resident Evil 2 e 3 Remake.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un eccellente 9,2, abbiamo affermato che “il remake di Resident Evil 4 è l’ennesima dimostrazione di una Capcom tornata con prepotenza in stato di grazia. Dopo i lavori precedenti che non hanno lasciato dubbi su qualità della gestione e potenza della nuova direzione intrapresa, la delicata operazione – per l’importanza del gioco in questione – riesce alla perfezione e dà nuova luce a un capolavoro senza tempo, che si fregia di numerose migliorie ed elimina quegli elementi fuori posto che col tempo hanno perso il loro smalto“.

