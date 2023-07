Resident Evil 4 in edizione Steelbook in sconto per il Prime Day!

Eccoci finalmente all'attesissimo Prime Day 2023, un evento che fa brillare gli occhi dei cacciatori di affari! Tra le varie gemme di questo ricco tesoro di offerte, trovate l'edizione SteelBook di Resident Evil 4, che potete portarvi a casa a soli 54,99€, con uno sconto del 20% rispetto al prezzo più basso recente di 68,91€.

Resident Evil 4 è una moderna reinterpretazione del classico videogioco del 2005, rivisitato per proporre un'esperienza di survival horror all'avanguardia. Pur mantenendo l'anima del titolo originale, questa nuova versione introduce un gameplay aggiornato, una trama rielaborata e una grafica straordinariamente vivida e dettagliata.

Il remake di Resident Evil 4 presenta una qualità visiva nettamente superiore rispetto al gioco originale. Questo è in gran parte dovuto all'uso del RE Engine, lo stesso motore grafico che ha impressionato i giocatori in titoli come Monster Hunter Rise e i remake di Resident Evil 2 e 3.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un eccellente 9,2, abbiamo affermato che «il remake di Resident Evil 4 è l'ennesima dimostrazione di una Capcom tornata con prepotenza in stato di grazia. Dopo i lavori precedenti che non hanno lasciato dubbi su qualità della gestione e potenza della nuova direzione intrapresa, la delicata operazione – per l'importanza del gioco in questione – riesce alla perfezione e dà nuova luce a un capolavoro senza tempo, che si fregia di numerose migliorie ed elimina quegli elementi fuori posto che col tempo hanno perso il loro smalto».

