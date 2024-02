Resident Evil 4 Gold Edition, Capcom ha buone notizie per i fan italiani

Nelle scorse è arrivato un grande annuncio a sorpresa: Capcom ha infatti svelato che è in arrivo una Gold Edition di Resident Evil 4 Remake, con tutti i contenuti inclusi nell'edizione Deluxe e il DLC Separate Ways.

Un'operazione dunque simile a quanto già fatto con la Gold Edition di Resident Evil Village (la trovate su Amazon) e un'eccellente occasione per chiunque non avesse già recuperato uno dei migliori titoli dello scorso anno.

L'annuncio è arrivato tramite un trailer pubblicato senza preavviso dagli sviluppatori — anche se per la verità era già stato "spoilerato" da Metacritic — ma nelle ultime ore è stato confermato anche un dettaglio importante: l'esistenza dell'edizione fisica. Ma solo per alcuni giocatori.

Capcom ha infatti svelato che Resident Evil 4 Gold Edition uscirà effettivamente in versione fisica, ma il lancio è previsto solo ed esclusivamente per il mercato europeo. Italiani inclusi, ovviamente.

Per quanto riguarda invece il mercato statunitense e quello giapponese, Capcom ha deciso di rilasciare la nuova versione soltanto in formato digitale: una differenza decisamente curiosa, che sembrerebbe far pensare a un possibile esperimento del publisher sulle vendite.

Non sappiamo però perché gli sviluppatori abbiano preferito dare priorità all'Europa piuttosto che al resto del mondo.

In ogni caso, chiunque vorrà assicurarsi una copia fisica di Resident Evil 4 Gold Edition dovrà comunque aspettare: la versione digitale uscirà infatti tra pochissimo, il 9 febbraio 2024, ma l'edizione con disco non sarà disponibile prima di marzo 2024.

Attualmente non è stata rilasciata una data di lancio più precisa, ma vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine non appena scopriremo ulteriori dettagli al riguardo.

Ricordiamo che tra le tante feature incluse potrete trovarne una esclusiva su PS5: alla fine dello scorso anno è stata infatti introdotta la modalità VR con un aggiornamento gratuito, così da poterlo utilizzare con PS VR2.