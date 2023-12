Resident Evil 4, una nuova versione sarebbe prevista molto presto

Nonostante sia stato apprezzato da più parti, sembra proprio che il remake di Resident Evil 4 sarà disponibile anche in una Gold Edition, prevista a inizio 2024.

Il gioco (che trovate su Amazon a prezzo bassissimo) ha in effetti sfondato, ragion per cui Capcom sembra non aver finito con lui.

Del resto, anche la versione VR, il cui annuncio era arrivato all'inizio dell'anno, aveva lasciato piacevolmente colpiti i fan.

Ora, come riportato anche su ResetEra, sembra che Metacritic abbia "spoilerato" l'esistenza di una vera a propria Resident Evil 4 Remake Gold Edition.

Secondo il noto aggregatore di recensioni, la Gold Edition dell'avventura di Leon dovrebbe uscire il 9 febbraio 2024.

Questa nuova versione, quindi, seguirà le omonime Gold Edition viste anche per altri capitoli del franchise, incluso ovviamente anche Resident Evil Village.

Al momento in cui scriviamo, inoltre, le uniche piattaforme segnalate su Metacritic sono PS4 e PS5, anche se immaginiamo che il gioco uscirà anche su PC e Xbox Series X|S.

Non ci resta quindi che attendere l'annuncio ufficiale da parte di Capcom, molto probabilmente in occasione degli ormai imminenti The Game Awards 2023, previsti per il prossimo 8 dicembre alle 1.30 ora italiana. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più al riguardo.

Nel mentre Resident Evil 4 Remake è sbarcato con una certa sorpresa generale anche su iPhone, con un prezzo che di certo non è troppo invitante.

Il titolo base, invece, ha anche avuto la sua avventura di Ada Wong rimasterizzata, che per altro non è niente male: qui trovate la recensione di Separate Ways.

Infine, proprio il director del remake di Resident Evil 4, Yasuhiro Anpo, ha dichiarato che la società annuncerà il prossimo remake dedicato alla saga di survival horror di Resident Evil a tempo debito. Chissà cosa ci aspetta in futuro, quindi.