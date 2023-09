Resident Evil 4, Ada torna in azione nel gameplay di Separate Ways

Ci sono voluti tanti indizi e presunti leak, ma alla fine Separate Ways è stato annunciato ufficialmente come DLC a pagamento per Resident Evil 4.

L'ultimo remake della saga di Capcom completa quindi la sua offerta facendoci tornare nei panni della spia Ada Wong.

Per molti l'annuncio non è stato certo inaspettato, perché da un po' di tempo ormai erano emersi indizi su Separate Ways in ben più di un occasione.

Come è stato reso noto da Capcom, il DLC sarà venduto a €9,99 ed arriverà il 21 settembre, mentre nello stesso giorno sarà disponibile anche un aggiornamento gratuito per I Mercenari, che introdurrà Ada Wong e Albert Wesker come personaggi giocabili.

Dopo il trailer di lancio arrivato in queste ore, Capcom ha diffuso anche un gameplay più esteso del gioco che ci mostra come il ritorno di Ada Wong sia stato rielaborato in questo contenuto aggiuntivo.

Lo trovate qui sotto dalla prova di Dengeki Online, che ha potuto mettere le mani sul contenuto:

Il filmato vede Ada Wong protagonista di varie sequenze, come i bastioni del castello di Salazar, mentre abbatte membri dei Los Iluminados con attacchi corpo a corpo e utilizzando il suo iconico rampino. Torna anche una delle scene di collegamento con Leon, ovvero quando suona la campana per aiutare l'agente durante l'assedio iniziale al villaggio.

Sarà interessante provare con mano il gameplay per via del rampino in particolare, che soprattutto nelle boss fight restituirà un'esperienza differente.

In questo modo Ada Wong potrà prendersi una bella rivincita, visto che durante l'uscita di Resident Evil 4 l'attrice che la interpreta si è dovuta sorbire degli attacchi gratuiti dalla community.

Non c'è stata solo Ada Wong nell'ultimo State of Play di PlayStation: ecco tutti i trailer e gli annunci dell'evento.