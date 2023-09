Resident Evil 4, DLC gratis confermato (ed è vicino)

Dopo il lancio di Resident Evil 4 si è iniziato a parlare subito dell'arrivo dell'originale Separate Ways, e oggi è arrivata la conferma.

Separate Ways arriverà sotto forma di aggiornamento gratuito anche per il remake su PS5, PS4 e Xbox Series X|S.

Il DLC sarà disponibile per tutti i possessori di Resident Evil 4 Remake a partire dal 21 settembre 2023.

Pochi giorni, quindi, ci separano dal tornare ad impersonare la tenace Ada Wong. Siete pronti a tornare ad affrontare l'orrore dei Ganados?

Attenzione, però: il DCL dedicato ad Ada non è stata la sola novità a tema Resident Evil presentata nel corso dell’evento.

Difatti, è stato mostrato anche un nuovo video gameplay per Resident Evil 4 VR Mode per PSVR2, sebbene manchi ancora una data di uscita ufficiale per questa novità specifica.

Si tratta sicuramente di un'aggiunta dedicata ai fan più sfegatati, piuttosto che coloro che non hanno mai giocato al titolo originale o al remake.

Trovate in ogni caso il filmato dedicato alla nuova modalità in realtà virtuale per il visore Sony esclusivo per console PlayStation 5 poco più in alto, nel player dedicato.

Nell'attesa, recuperate tutti gli annunci e i trailer dello State of Play di stasera a questo indirizzo.