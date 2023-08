Resident Evil 4, emergono altri indizi sull'arrivo del DLC

Si torna a parlare del possibile arrivo di Separate Ways, il DLC originale di Resident Evil 4 con protagonista Ada che potrebbe tornare anche in versione remake.

Mentre il remake di Capcom ha continuato ad infrangere record (e lo potete acquistare su Amazon), i fan stanno aspettando di sapere se Ada Wong tornerà prima o poi.

Advertisement

Il 2023 è stato incredibilmente positivo per Resident Evil 4, visto che il progetto di Capcom ha superato anche i capitoli precedenti più di successo, e di una certa misura.

Per questo è plausibile pensare che Separate Ways possa arrivare prima o poi, perché inevitabilmente incontrerà il favore dei fan.

Più volte sono emersi degli indizi riguardo il ritorno di Ada Wong, e di recente ci sono stati anche degli aggiornamenti di Steam che facevano pensare a dei movimenti da parte di Capcom di qualche tipo.

Una nuova attività nel backend di Steam per Resident Evil 4 suggerisce la possibilità di un nuovo aggiornamento in arrivo per il gioco di sopravvivenza.

Come riporta PC GamesN, sono state apportate diverse modifiche all'entry del gioco, le quali somigliano molto a quelle che erano state fatte a CSGO prima dell'annuncio e del test limitato per Counter-Strike 2.

Le modifiche includono due "depositi" principali: "re_mas_03" e "qa_mas_03". Le due entry potrebbero essere relative al prodotto principale e alla "quality assurance", ovvero il processo di controllo per la garanzia di qualità che viene fatto prima di chiudere lo sviluppo.

Questo potrebbe significare che, in effetti, Capcom sta lavorando a dei contenuti aggiuntivi per Resident Evil 4 che verranno inseriti in qualche modo. Non è detto che si tratti di Separate Ways, però con i tanti indizi emersi nei mesi scorsi è sicuramente l'ipotesi più plausibile.

Nel frattempo i fan si divertono con Resident Evil 4 in ogni modo, sia trasformandolo in un emulo di DOOM che in un side scroller in 2D.