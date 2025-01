Resident Evil 1.5 è tornato: la versione cancellata di RE2 è giocabile

C’è un’altra Raccoon City, una che non abbiamo mai potuto esplorare ufficialmente. Prima che Resident Evil 2 arrivasse sugli scaffali nel 1998, Capcom stava lavorando a una versione molto diversa del gioco, nota oggi come Resident Evil 1.5.

Questo prototipo, con un Leon S. Kennedy dall’aspetto differente e una Claire Redfield sostituita da Elza Walker, fu scartato, ma oggi è stato ricostruito dai fan e una nuova versione migliorata è finalmente disponibile (via PCGamesN).

Rispetto a RE2 (trovate il bellissimo remake su Amazon), il dipartimento di polizia di RE 1.5 è più realistico: niente corridoi da museo, ma uffici, reception e lunghi corridoi blindati da saracinesche metalliche.

Anche la storia è diversa: Leon è un veterano della RPD, Marvin Branagh ha un ruolo più importante e tra i personaggi scartati ci sono Linda, una ricercatrice della Umbrella, e John, un cittadino di Raccoon City.

Negli anni, frammenti di codice e asset di Resident Evil 1.5 sono trapelati, e grazie al lavoro di archivisti e modder come MartinBiohazard, oggi possiamo giocare la versione più completa mai esistita.

Questa nuova edizione (che trovate qui) corregge bug, introduce una sezione giocabile con Marvin e bilancia i danni inflitti dagli zombie.

Non è perfetto, ma offre un’idea chiara di come sarebbe potuto essere Resident Evil 2 se Capcom e Hideki Kamiya non avessero deciso di ricominciare da zero.

E chissà, con i rumor su una possibile riedizione di Resident Evil 6 e non solo, potrebbe non essere l’ultimo ritorno dal passato per la saga.

Parlando invece del presunto Resident Evil 9, pare proprio che Leon S. Kennedy a quanto pare tornerà come protagonista, ma sembra che non vi sarà nessun ruolo chiave per Jill Valentine.

Infine, vi ricordo anche che Resident Evil tornerà prossimamente anche al cinema con un reboot, prodotto da PlayStation.