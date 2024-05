Resident Evil 1 Remake potrebbe unire tradizione e innovazione

Alcuni giorni fa vi abbiamo reso noto che un leaker sostiene che Capcom intende riservare lo stesso trattamento dei remake visto con altri capitoli della saga anche allo storico Resident Evil 1.

La serie horror (i cui capitoli li trovate su Amazon) a quanto pare continuerà anche raccontando - nuovamente - la storia del gioco originale.

DanielRPK, insider noto per le informazioni corrette, ha infatti reso noto che Capcom avrebbe intenzione di dare nuova vota all'originale Resident Evil.

Questa volta le informazioni provengono da Reddit, e svelano altri - presunti - dettagli sul remake attualmente in lavorazione.

Il gioco si chiamerebbe "Biohazard: RE1" e il ritmo sarà più lento rispetto a Resident Evil 2 Remake.

Ogni zombie avrà un modello unico a causa del numero ridotto di nemici presenti nel gioco e saranno necessari più proiettili per eliminarli (sempre rispetto a RE2 Remake).

Gli zombie chiamati "Crimson Heads" torneranno, mentre la lore di Resident Evil 1 sarà esplorata e approfondita ulteriormente con dettagli inediti.

Inoltre, verrà utilizzata una diversa telecamera in terza persona, con un ritmo ancora più lento: vale a dire però niente più sfondi prerenderizzati.

Ogni stanza caricherà le risorse base, mentre il resto verrà caricato all'apertura delle porte (questo per migliorare la grafica e l'illuminazione).

Insomma, se le informazioni si riveleranno esatte, potremmo trovarci tra le mani un gioco che unisce alcuni elementi chiavi del gioco originale del secolo scorso con alcune trovate grafiche e non decisamente "next-gen".

Resta ora da vedere se il remake del primo capitolo fa parte di uno dei cinque giochi di Resident Evil attualmente in sviluppo presso Capcom.

