Rematch, il folle titolo calcistico di Sloclap che ha già conquistato una forte base di giocatori appassionati, ha dovuto rinviare ancora una volta il lancio dell'attesissima funzionalità crossplay e, di conseguenza, della stessa Patch 3 del gioco.

Come segnalato da GamesRadar+, la decisione è arrivata all'ultimo momento, quando i test finali hanno rivelato un problema critico nel sistema di matchmaking che avrebbe compromesso l'esperienza di gioco per migliaia di utenti.

Nello specifico, gli sviluppatori hanno raccontato che durante i test con il crossplay attivato, numerosi giocatori sono rimasti bloccati nel sistema di ricerca partite, impossibilitati sia ad annullare che a riavviare il processo.

Sloclap ha dovuto affrontare la delicata comunicazione di un secondo rinvio consecutivo per una feature che era stata inizialmente promessa al lancio: una situazione decisamente delicata che rischia di compromettere seriamente la fiducia della community.

L'azienda francese ha optato per una trasparenza totale, spiegando attraverso i social media che «il crossplay rappresenta il cuore della Patch 3» e che quindi era impossibile procedere con un lancio parziale.

Cannot get X.com oEmbed

Gli sviluppatori hanno dunque preferito prendersi tutto il tempo necessario per un'esperienza ottimale, piuttosto che rispettare una data prestabilita con un prodotto difettoso o funzionante solo per metà.

Su Reddit lo studio ha perfino annunciato una modifica sostanziale alla propria strategia comunicativa, dichiarando che non annuncerà più date di rilascio fino a quando non sarà assolutamente certo di poter rispettare i tempi. Sloclap ha poi promesso miglioramenti sostanziali nel proprio pipeline produttivo, termine tecnico che indica l'intero processo di sviluppo, testing e distribuzione degli aggiornamenti.

La notizia rappresenta sicuramente una delusione per tutti quegli utenti che speravano di poter finalmente divertirsi in partite multiplayer calcistiche insieme ai propri amici, magari sfruttando anche la sua inclusione in Game Pass Ultimate (che trovate su Amazon) ma toccherà avere ancora un po' di pazienza: gli sviluppatori non hanno infatti annunciato una nuova data per la Patch 3.