A partire dalle 17:00 di oggi, 4 settembre, fino all’11 settembre, su Epic Games Store arriva un tris di titoli da non perdere: il celebre Monument Valley è già disponibile gratuitamente, seguiti da The Battle of Polytopia e Σ∫ỹriȱŋ, riscattabili anch’essi senza costi.

Monument Valley

Gratis da 04 set a 11 set

Uno dei giochi mobile più iconici di sempre approda ora nella selezione dei regali settimanali di Epic Games Store. Monument Valley è un puzzle game caratterizzato da architetture impossibili e scenari ispirati all’arte di Escher, dove guidare la principessa Ida attraverso percorsi che sfidano logica e percezione. Pubblicato originariamente nel 2014, il titolo di ustwo games è diventato un simbolo di design minimalista e gameplay elegante, capace di incantare con poche, raffinate mosse.

The Battle of Polytopia

Gratis da 04 set a 11 set

Un strategico a turni con grafica low-poly che mette i giocatori a capo di piccole civiltà in lotta per il dominio. Ogni partita è una sfida tra espansione, tecnologia e conquista, con mappe generate proceduralmente e uno stile che punta alla semplicità immediata senza rinunciare alla profondità. Perfetto per chi ama i giochi in stile Civilization ma cerca sessioni più veloci e compatte.

Σ∫ỹriȱŋ

Gratis da 04 set a 11 set

Titolo enigmatico e meno conosciuto, Σ∫ỹriȱŋ si presenta come un’esperienza sperimentale, intrisa di mistero e simbolismo. Non molto è stato rivelato sulla sua struttura ludica, ma tutto lascia pensare a un viaggio che combina atmosfere astratte, enigmi e un forte impatto visivo e sonoro. Proprio l’alone di enigmaticità rappresenta il suo punto di forza: sarà il pubblico a scoprire quanto si cela dietro un’opera che già dal titolo suggerisce un linguaggio nuovo e arcano.

Periodo promo e condizioni

I giochi sono riscattabili gratis su Epic Games Store dalle 17:00 di oggi, 4 settembre, fino alla stessa ora dell’11 settembre. Una volta aggiunti alla libreria, resteranno tuoi per sempre.

Come riscattare i giochi su Epic Games Store

Vai su Epic Games Store via browser o apri il launcher Epic sul tuo PC Accedi con il tuo account Epic (o creane uno gratuito) Dalla home, entra nella sezione giochi gratis della settimana o cerca Monument Valley, The Battle of Polytopia e Σ∫ỹriȱŋ Apri la pagina del gioco e premi Ottieni o Riscatta Conferma il checkout a costo zero per completare l’operazione Troverai i titoli nella tua libreria; clicca Installa per scaricarli e giocare