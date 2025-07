Il mese di giugno 2025 ha visto il debutto di tanti nuovi giochi su PlayStation Store, ma sono due a contendersi la vetta: Rematch e Death Stranding 2 On the Beach.

Mentre il sequel del titolo di culto di Kojima Productions conquista il primo posto negli Stati Uniti, Rematch si aggiudica la vetta europea.

La situazione si capovolge nelle posizioni successive, con il gioco di calcio di Sloclap che raggiunge la quarta posizione oltreoceano e Death Stranding 2 che replica lo stesso piazzamento nel Vecchio Continente.

Il successo di Rematch non si limita alle sole vendite PlayStation: il titolo multipiattaforma ha raggiunto oltre un milione di copie vendute e ben tre milioni di giocatori totali dal lancio. Numeri che testimoniano l'appeal universale di un approccio al calcio videoludico che privilegia il divertimento immediato rispetto al realismo estremo, intercettando una fascia di pubblico spesso trascurata dai simulatori tradizionali.

Nonostante l'irruzione dei nuovi titoli, la resilienza dei giochi evergreen continua a stupire. Grand Theft Auto V mantiene saldamente la seconda posizione in Nord America e la terza in Europa, confermando una longevità commerciale che sfida ogni logica di mercato. Minecraft, dal canto suo, occupa stabilmente l'ottava posizione in entrambe le classifiche del PlayStation Store, dimostrando come la creatività senza limiti continui ad attrarre giocatori di ogni età.

PS Store: i giochi PS5 più venduti a giugno 2025

Nord America

Death Stranding 2: On the Beach Grand Theft Auto V Elden Ring Nightreign Rematch Forza Horizon 5 Call of Duty: Black Ops 6 EA Sports FC 25 Minecraft Clair Obscur: Expedition 33 MLB The Show 25

Europa

Rematch EA Sports FC 25 Grand Theft Auto V Death Stranding 2: On the Beach Forza Horizon 5 Elden Ring Nightreign F1 25 Minecraft Clair Obscur: Expedition 33 Call of Duty: Black Ops 6

Tra le novità più recenti, Clair Obscur: Expedition 33 si distingue conquistando la nona posizione in entrambi i mercati, mentre Forza Horizon 5 conferma la sua popolarità piazzandosi quinto. L'arrivo di Elden Ring Nightreign, terzo in Nord America e sesto in Europa, alimenta ulteriormente l'entusiasmo per l'universo creato da FromSoftware e George R.R. Martin.