Un anno dopo, Redfall non è ancora un "buon gioco"

Sembra passata un'eternità ma è trascorso solo un anno dall'uscita di Redfall e, dopo le promesse iniziali, non ci sono stati gli aggiornamenti e le novità che Arkane e Xbox avevano promesso per la sfortunata esclusiva.

Redfall, nonostante il lancio su Game Pass (vi potete abbonare tramite Amazon), non è mai riuscito a fare breccia tra i giocatori e a imporsi come titolo multiplayer all'interno del già affollato panorama.

Non è trascorso molto tempo prime che il gioco iniziasse a venire abbandonato, con i giocatori che decretarono fin da subito la fine di Redfall abbandonando i server.

Arkane si prodigò subito nella pubblicazione di vari aggiornamenti per il gioco nella speranza di mettere una pezza, ma la situazione non era rosea all'epoca e non lo è tantomeno ora.

È passato infatti un anno dal lancio di Redfall, avvenuto il 1° maggio 2023, ma ancora Arkane non ha pubblicato né aggiornamenti importanti né, tanto meno, i contenuti aggiuntivi.

Come segnalano alcuni utenti su Resetera, mancano anche dei contenuti che erano stati promessi.

Non sono mai stati menzionati i personaggi aggiuntivi dell'Hero Pass che facevano parte della Bite Back Edition di Redfall, venduta per altro ancora come opzione di aggiornamento per il gioco base. Arkane aveva anche parlato di creare una modalità offline per il gioco, ma ovviamente non ce n'è mai stata l'ombra.

L'ultimo aggiornamento risale al 16 novembre 2023, in cui Arkane aveva dichiarato:

«Stiamo continuando lo sviluppo dell'Hero Pass e siamo entusiasti di condividere di più sui nuovi eroi di Redfall e su altri aggiornamenti entro la fine del prossimo anno.»

Certo, va detto che l'anno non è ancora finito, ma il silenzio e la mancanza di comunicazione totale non sono dei buoni segni.

Era stato promesso che Redfall sarebbe stato un "buon gioco" prima o poi ma ora, dopo un anno, possiamo finalmente decretare la morte del titolo.