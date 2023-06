Redfall si aggiorna, ma non c'è ancora il fix più importante

Redfall è uno di quei videogiochi che ricorderemo a lungo, purtroppo per i motivi peggiori, e da cui Xbox dovrà riprendersi molto presto.

L'ultimo titolo di Arkane, che per fortuna ha prodotto videogiochi ben migliori che trovate su Amazon, è stato un vero flop senza appello.

Tanto che è emerso che è stato lo stesso team di sviluppo aveva sperato che Microsoft potesse cancellare Redfall prima della fine dello sviluppo.

E mentre sta lavorando ai prossimi titoli, Arkane continua a supportare Redfall per quanto può dal punto di vista tecnico.

La versione 1.1 dello shooter vampiresco è infatti stata pubblicata, dopo un intervento di ritocco che, purtroppo, non porta quella che era la modifica più importante e attesa.

Come riporta Onmsft, infatti, Redfall non riesca ancora ad essere giocabile a 60fps.

Arkane Austin ha commentato con una nota pubblica l'arrivo della patch, dichiarando di essere consapevole del fatto che c'è «ancora del lavoro da fare» per rendere il titolo migliore.

Tuttavia, la grandissima patchnote (che potete consultare per intero qui) non è che non intervenga su Redfall, anzi, perché Arkane è intervenuta su alcuni punti in particolare:

Reattività dell'IA nemica

Frequenza degli incontri nemici

Efficienza nel combattimento dei vampiri

Miglioramenti alla fedeltà grafica

Tuttavia, come detto, niente 60fps neanche in modalità performance, la cui assenza iniziale aveva spinto i fan a chiedere anche un rinvio.

Anche Starfield non avrà i 60fps su Xbox Series X, ma la ricezione del titolo Bethesda è, per ora, molto più positiva se non altro.

Ma un giorno la rinnovata fedeltà potrebbe anche arrivare, stando alle conclusioni della nota pubblicata dal team di sviluppo:

«Una volta disponibile, condivideremo ulteriori informazioni sui futuri aggiornamenti, inclusa la nostra modalità Performance a 60 FPS, sui nostri canali social ufficiali.»

Il brutto momento di Redfall continua, insomma, e anche se difficilmente potrà risorgere se non altro può vantarsi di non essere più il peggiore videogioco dell'anno.