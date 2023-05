Dopo il flop Redfall, Arkane sta già lavorando su nuovi tripla-A

Possiamo ormai dire che il lancio di Redfall è andato ben oltre le aspettative dei fan: l'esclusiva Xbox Series X di Arkane ha dovuto infatti fare i conti con una scarsa ottimizzazione e numerosi problemi che hanno deluso la maggior parte degli utenti.

La produzione rappresenta a tutti gli effetti il primo vero "flop" del team di sviluppo, anche se grazie alla sua inclusione fin dal day-one su Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon) è comunque riuscito a conquistare una sua discreta fetta di pubblico, curioso comunque di provare un nuovo gioco gratuito in esclusiva.

Advertisement

La situazione si è rivelata talmente critica al punto che Redfall è stato addirittura eletto il peggior gioco Xbox Series X del 2023 — e non si intendono solo le uscite in esclusiva — secondo il noto aggregatore Metacritic.

Dopo aver svelato gli effettivi problemi avuti durante lo sviluppo tramite i crediti finali, adesso Arkane sembrerebbe pronta a voltare pagina: come riportato da Gamereactor UK, lo studio ha infatti iniziato i lavori per nuovi tripla-A su console e PC non ancora annunciati.

In una nuova offerta di lavoro, che potete consultare al seguente indirizzo, la compagnia ha infatti annunciato di essere alla ricerca di un Build Engineer per questa nuova produzione, svelando anche che dovrebbe essere pronto a mettersi al lavoro «il prima possibile».

Un annuncio che lascia intendere come potrebbe esserci già una nuova grande produzione alle porte: ovviamente, molti fan si augurano che questo non significhi un abbandono definitivo di Redfall.

Tuttavia, visto il pessimo stato al lancio e un'accoglienza fortemente negativa, appare sempre più probabile che, magari dopo aver completato le consuete prime patch, Arkane decida una volta per tutte di mettersi alle spalle questo piccolo incidente di percorso.

Vi terremo aggiornati se dovessero arrivare ulteriori novità: nel frattempo, anche Phil Spencer ha avuto modo di commentare un'accoglienza decisamente inferiore alle aspettative, ammettendo di essere «arrabbiato con sé stesso» per questo flop.