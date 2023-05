Redfall esce dalla top 50 di Xbox, dopo nemmeno un mese

Nonostante non avesse affatto convinto l'opinione pubblica, il lancio di Redfall non sembrava essere totalmente un disastro: il suo debutto al day-one su Xbox Game Pass, complice il suo status di esclusiva per le console di casa Microsoft, avevano infatti contribuito ad alimentare la curiosità di molti fan, che avevano scelto di dargli fiducia.

Il vantaggio del servizio in abbonamento (lo trovate su Amazon) è stato infatti quello di permettere a tanti fan di scaricarlo senza dover necessariamente sborsare i canonici 8o euro: un vantaggio che aveva spinto la community, nonostante le numerose recensioni negative, a dare una chance al titolo Arkane.

Nelle ultime settimane era perfino diventato il peggior gioco del 2023 sulle console di casa Microsoft — almeno, fino a quando non è uscito Lord of the Rings Gollum — ma per diverso tempo era comunque riuscito a guadagnarsi un posto di tutto rispetto tra i titoli più giocati su console.

Un privilegio che, nelle ultime ore, ha ufficialmente perso: come segnalato da Twisted Voxel, Redfall è infatti ufficialmente uscito dalla top 50 dei titoli più giocati su Xbox nelle scorse ore.

Considerando che non è passato nemmeno un mese dal suo debutto sul mercato — Redfall è uscito lo scorso 2 maggio — si tratta di un risultato molto preoccupante per il futuro del titolo: significa che lo sparatutto cooperativo non è riuscito a convincere nemmeno il pubblico, nonostante sia a tutti gli effetti "gratis" su Xbox Game Pass.

Microsoft e Arkane dovranno rimboccarsi duramente le maniche se vorranno provare a risollevare la situazione per questa esclusiva che, attualmente, non sembra affatto essere partita con il piede giusto, rivelandosi il primo vero flop dei nuovi Xbox Game Studios.

Un passo falso che il team di sviluppo sembrerebbe pronto lasciarsi alle spalle «il prima possibile»: nelle scorse settimane Arkane ha infatti svelato di essere già al lavoro su un nuovo tripla-A.