Red Dead Redemption, fan risolve il problema grafico più "grave" su PC

Un modder ha creato un pacchetto di texture in alta definizione per migliorare la qualità grafica di Red Dead Redemption su PC.

La mod, realizzata da tale DayL, utilizza l'intelligenza artificiale per upscalare le texture originali del gioco (che trovate su Amazon), mantenendone lo stile artistico ma rendendole più nitide e dettagliate.

Questo intervento va a colmare una delle principali lacune della versione PC di Red Dead Redemption, ovvero la bassa qualità delle texture.

Il modder non si è limitato a un semplice upscaling automatico, ma ha ritoccato manualmente alcune texture per migliorarne i dettagli pur preservando l'aspetto originale del gioco.

Sono state anche create nuove normal map per ogni texture, con risoluzione corrispondente a quella della texture principale.

Il pacchetto include texture in 4K per strade, sentieri e scogliere, mentre per terreni, vegetazione e rocce sono state realizzate texture in 2K.

Nelle prossime versioni, il modder prevede di migliorare anche le texture di alberi, arbusti, cactus e altre piante, oltre a binari ferroviari, strade di Blackwater e altri elementi del paesaggio.

La mod dovrebbe essere compatibile con Reality Redemption, un altro popolare pacchetto grafico per RDR.

L'impatto visivo di questi miglioramenti è notevole: il gioco risulta molto più definito e dettagliato, pur mantenendo l'atmosfera e lo stile originali.

Trattandosi di un titolo non recentissimo, Red Dead Redemption beneficia particolarmente di questi interventi sulla grafica.

Un recente video dimostrativo mostra il gioco in esecuzione a 8K e 100 FPS su una NVIDIA GeForce RTX 4090, utilizzando anche effetti di ray tracing tramite ReShade.

Questo dimostra come, con le giuste modifiche, sia possibile portare la qualità visiva di RDR a livelli paragonabili a produzioni molto più recenti.

Il pacchetto di texture HD è scaricabile gratuitamente qui ed è destinato a migliorare ulteriormente con i futuri aggiornamenti.

Per gli appassionati di Red Dead Redemption su PC rappresenta un'ottima opportunità per riscoprire il gioco con una veste grafica rinnovata e al passo coi tempi.