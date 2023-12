Red Dead Redemption 3 dovrebbe essere Red Dead Revolver 2, i fan concordano

Anche se ora gli occhi sono tutti rivolti verso GTA 6, i fan non smettono di sperare nel possibile reveal di Red Dead Redemption 3.

Dopo il secondo episodio della saga open world (lo potete fare vostro a prezzo basso su Amazon) sono parecchi quelli che metterebbero volentieri le mani su un terzo capitolo.

Advertisement

Del resto, c'è chi sta già discutendo sull'eventuale protagonista del gioco, quindi è palese che l'interesse sia altissimo.

Ora, dopo che lo stesso doppiatore di Arthur Morgan si è detto possibilista circa la realizzazione di RDR3, i fan hanno invece più di una perplessità.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, in molti pensano che il gioco dovrebbe chiamarsi Red Dead Revolver 2.

Per chi non lo ricordasse, Red Dead Revolver è infatti il nome del gioco uscito nel 2004, sviluppato da Rockstar San Diego e pubblicato da Rockstar Games per PlayStation 2 e Xbox.

«Invece di fare un Red Dead Redemption 3, mi piacerebbe che Rockstar realizzasse un Red Dead Revolver 2», ipotizza DeviLettuce.

«Simile a RDR2, sarebbe un prequel di Red Dead Revolver che segue le avventure di Nate Harlow e racconta la storia di come sono stati creati i due revolver che hanno portato alla morte di Nate e della sua famiglia».

E ancora: «Come in RDR2, gli ultimi 3/4 del gioco sarebbero stati giocati nei panni di Red Harlow e sarebbero stati una rivisitazione di Red Dead Revolver. La stessa storia di Red Harlow che diventa un cacciatore di taglie, ma ambientata in un mondo aperto invece che a tappe come nel gioco originale.»

In molti sembrano concordare con questa idea, anche se è poco probabile che Rockstar decida di abbandonare il suo filone principale a favore del sequel di un gioco non troppo conosciuto.

Ad modo, c'è chi ha persino immaginato un remake in UE5 di Red Dead Revolver, quindi mai dire mai.

Qualunque sia la storia che Red Dead Redemption 3 potrà raccontare, al momento è presto per parlarne, sebbene un insider avrebbe di recente lasciato intendere che qualcosa circa un terzo capitolo starebbe muovendosi.

Ma non solo: un fan ha dato vita a un curioso trailer dedicato a un ipotetico nuovo episodio della serie ambientata nel Far West di Red Dead Redemption.