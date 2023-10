Red Dead Redemption 2, un fan ha perso 220 ore di gioco per un "errore"

Red Dead Redemption 2 di Rockstar è ancora molto giocato, sebbene qualcuno è incappato in un problema che gli è costato oltre 200 ore di gioco.

Il western targato Rockstar (che trovate su Amazon a prezzo basso) è infatti ancora amato da moltissimi giocatori, quindi non sorprende che un gioco così sia ancora molto chiacchierato.

Del resto, Red Dead Redemption 2 ha da poco compiuto cinque anni e i fan hanno festeggiato il suo compleanno.

Ora, come riportato anche da GamingBible, è sempre tragico quando qualcuno perde un file di salvataggio, specie quando accade in un gioco imponente come RDR2.

L'utente "Astro_gamer_caver" ha raccontato la sua sfortunata vicenda su Reddit: lui e la figlia stavano giocando a Red Dead Redemption 2 da 220 ore, e un bel giorno non sono più riusciti ad accedere.

Finora avevano utilizzato un account Rockstar Social Club. Di fronte alla possibilità di perdere l'account, si sono messi in contatto proprio con il publisher.

Dopo un tira e molla con Rockstar Games durato oltre due settimane, sembra che abbiano perso l'accesso all'account. Perché? Semplice: per iscriversi al Social Club avevano usato un indirizzo mail di lavoro, perso un anno prima.

Non avendo la possibilità di accedere a quelle mail e salvare l'account, il ticket di assistenza è stato chiuso e la coppia ha così perso i loro salvataggi di gioco.

Naturalmente, molti utenti si sono affrettati a sottolineare che non avrebbero dovuto usare l'e-mail del lavoro per un videogioco, mentre altri hanno suggerito di aprire un nuovo ticket di assistenza.

In ogni caso, l'accaduto sarebbe stato facilmente evitabile se avessero usato un indirizzo e-mail personale e non lavorativo.

Non è la prima volta che i giocatori chiacchierano del titolo: settimane addietro i fan del gioco Rockstar hanno discusso anche di come l'open world di Red Dead Redemption 2 sia fatto estremamente bene.

Non sappiamo inoltre se Rockstar abbia in programma un Red Dead Redemption 3. Molto probabile, in effetti, visto anche che le prime voci iniziano a puntare proprio in quella direzione.