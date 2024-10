Red Dead Redemption 2, un bug aggiunge una feature assente

Un giocatore di Red Dead Redemption 2 ha scoperto uno strano bug che sembra far seguire Dutch e Sadie al di fuori delle missioni della storia.

Anche se nel gioco (che trovate su Amazon) ci sono alcune situazioni che portano la coppia a seguire Arthur, queste fanno tutte parte delle missioni del gioco.

Advertisement

Del resto, poiché Red Dead Redemption 2 è un gioco così vasto, ha un sacco di piccoli bug che sono sfuggiti nel corso degli anni.

Ergo, è comprensibile, per un gioco di queste dimensioni, che Rockstar non sia riuscita a correggere tutti i problemi, sebbene questo sia in qualche modo "positivo", come riportato anche da GameRant.

Molti di quelli ancora presenti nel gioco possono infatti persino fornire esperienze divertenti e memorabili.

Un giocatore di Red Dead Redemption 2 ha scoperto un trucco che permette ai giocatori di farsi seguire da Dutch e Sadie sempre e comunque.

Il Redditor Financial-Mud-8959 ha condiviso il video dello strano bug, che vede i membri della banda Van Der Linde, Dutch e Sadie per l'appunti, seguire Arthur durante una missione.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - Reddit.com

Portare i seguaci con sé nell'avventura non è una caratteristica di Red Dead Redemption 2, ecco perché il tutto risulta essere così strano.

Un utente ha chiesto a Financial-Mud-8959 di verificare come reagiscono i due quando Arthur commette un crimine e, a quanto pare, «sparano quando sparo io».

Un altro giocatore ha invece accolto con ottimismo questo sviluppo, affermando: «Congratulazioni, ti sei preso i tuoi scagnozzi».

Un utente sembrava conoscere la causa esatta di questo particolare glitch di Red Dead Redemption 2: quando i giocatori vengono coinvolti in una sparatoria nei pressi dell'accampamento, i membri della banda vengono ad aiutare Arthur e il gioco li segnala temporaneamente come parte del gruppo del giocatore.

Se il giocatore muore durante quel lasso di tempo, il gioco non rimuove il flag, lasciando i membri della banda attaccati ad Arthur come parte del suo gruppo.

Con l'arrivo dell'originale Red Dead Redemption su PC dopo 14 anni, è un momento emozionante per i fan di questa serie.

L'imminente uscita darà ad alcuni giocatori la scusa perfetta per rigiocare il classico western di Rockstar, mentre altri lo vivranno per la prima volta (nonostante qualche polemica per il prezzo).