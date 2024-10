Il prezzo di Red Dead Redemption su PC è davvero troppo alto

Il 29 ottobre Red Dead Redemption Remaster arriverà su PC al prezzo di $49,99, come rivelato involontariamente dalla pagina del gioco su Epic Games Store e poi confermato ufficialmente da Rockstar.

Il gioco western, originariamente uscito nel 2010 (lo trovate in versione fisica per console su Amazon) includerà anche l'espansione Undead Nightmare.

Advertisement

La versione PC è sviluppata da Double Eleven, lo studio britannico che ha curato anche i port per PlayStation 4 e Nintendo Switch usciti lo scorso anno.

Rockstar aveva annunciato il porting per PC alcuni giorni fa, condividendo i requisiti di sistema ma non il prezzo.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, sembra proprio che il prezzo del gioco sia stato fissato ed è seriamente troppo alto per un gioco vecchio di circa 14 anni.

La versione PC includerà in ogni caso diverse migliorie tecniche specifiche per la piattaforma. Tra queste, la risoluzione nativa 4K fino a 144Hz su hardware compatibile, il supporto per monitor ultrawide 21:9 e super ultrawide 32:9, HDR10 e piena compatibilità con mouse e tastiera.

Saranno inoltre supportate le tecnologie NVIDIA DLSS 3.7 e AMD FSR 3.0, anche se per quest'ultima non è stata menzionata la funzione Frame Generation.

Gli utenti PC potranno regolare varie impostazioni grafiche come la distanza di visuale e la qualità delle ombre. Sarà necessario un account Rockstar per giocare, anche sulla versione Steam.

Nonostante le critiche di alcuni giocatori PC verso Rockstar per il ritardo del porting e il prezzo, è probabile che il gioco avrà comunque ottimi risultati di vendita.

Dal punto di vista commerciale, la strategia di ritardare le versioni PC potrebbe spingere molti utenti all'acquisto doppio su console e PC, massimizzando i profitti.

Questa pratica, sebbene criticata, continuerà probabilmente ad essere adottata finché i giocatori "vuoteranno il portafoglio". Tuttavia, vista la popolarità della serie, è improbabile che ciò accada con Red Dead Redemption o futuri titoli Rockstar come GTA 6.