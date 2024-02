Red Dead Redemption 2 potrebbe aggiornarsi a sorpresa

Nonostante Rockstar Games sia pienamente impegnata nello sviluppo di GTA 6, i fan di Red Dead Redemption 2 non hanno mai smesso di sperare nell'arrivo di novità ufficiali per l'open world western: forse, stando alle ultime indiscrezioni, il loro desiderio potrebbe essere esaudito.

L'avventura di Arthur Morgan (che trovate su Amazon) ha conquistato tantissimi giocatori che ancora oggi continuano a divertirsi a scoprire nuovi segreti nascosti nella campagna o nell'apposita modalità online.

Il team di sviluppo ha tuttavia praticamente "abbandonato" il gioco senza più rilasciare alcun aggiornamento degno di nota, ma negli ultimi mesi è successo qualcosa che sta riaccendendo le speranze della community.

Come segnalato da PCGamesN, la build interna di Red Dead Redemption 2 su Steam si è aggiornata tantissime volte: sono infatti arrivati ben 72 update nel solo 2024, con l'ultimo di questi che risale ad appena 3 giorni fa.

Questi update interni sono visibili grazie alla piattaforma SteamDB: considerata l'enorme quantità di aggiornamenti, contro un lunghissimo periodo in cui Red Dead Redemption 2 non è mai stato toccato, i fan hanno iniziato a sperare che questo possa essere l'indizio per una patch in lavorazione.

Lo scorso anno non vi era stata praticamente alcuna attività, con l'unica eccezione del periodo tra settembre e ottobre, ma senza interventi così regolari. Come potete invece verificare voi stessi, fino al 16 febbraio 2024 la build interna è stata aggiornata praticamente ogni giorno senza sosta.

Possibile dunque che un grande aggiornamento sia davvero in lavorazione, così come potrebbe rivelarsi un nulla di fatto: attualmente non possiamo saperlo con certezza, ma la cadenza regolare di interventi non può fare altro che stuzzicare la curiosità di tutti gli appassionati.

Non possiamo dunque fare altro che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni e incrociare le dita: vi terremo informati se dovesse davvero arrivare un annuncio ufficiale a tema.

Ricordiamo che Take-Two ha recentemente confermato che Red Dead Redemption 2 ha venduto ben 61 milioni di copie in tutto il mondo: numeri decisamente impressionanti, che confermano l'eccellente lavoro di Rockstar Games.

E mentre c'è chi continua a scoprire macabri segreti nascosti, i fan hanno già in mente quella che potrebbe essere l'idea perfetta per la storia di un terzo capitolo.