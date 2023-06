Red Dead Redemption 2 ora può includere anche il "New Game+", grazie ai fan

La storia di Red Dead Redemption 2 continua a essere ricordata ancora oggi con grande nostalgia dai fan che hanno affrontato l'avventura western, così come l'incredibile quantità di missioni e collezionabili nascosti nel gioco.

La storia di Arthur Morgan si è rivelata particolarmente emozionante e molti fan non perdono occasione per rigiocare il tutto da capo, rinunciando però a tutti i progressi.

Red Dead Redemption 2 (lo trovate su Amazon) è infatti uno dei pochi giochi tripla-A che non supporta il New Game+: una scelta che costringe chiunque voglia ricominciare da capo a non mantenere alcun progresso del precedente file di salvataggio.

Su console la situazione sembra destinata a restare invariata, ma per gli utenti PC adesso esiste una soluzione: come riportato da DSOGaming, il modder sezzco ha realizzato un'interessante modifica che introduce una modalità simile ad un vero e proprio New Game+ per il gioco.

L'utente ha creato infatti un file di salvataggio molto speciale, con il quale è possibile ricominciare l'avventura da zero ma che include la maggior parte dei contenuti di gioco già sbloccati, ad eccezione di missioni secondarie, caccia e pesca leggendarie e diverse mappe del tesoro.

Questo vi permetterà di riscoprire la narrazione di Red Dead Redemption 2 senza dover rinunciare al vostro equipaggiamento, lasciandovi solo il piacere di godervi la storia e tutte le missioni principali.

Se volete scaricare la mod "New Game+", potete dirigervi alla pagina ufficiale su NexusMods al seguente indirizzo, seguendo poi le istruzioni per la corretta installazione.

Ricordiamo che Red Dead Redemption 2 è già diventato uno dei prodotti videoludici più influenti del medium: non a caso, perfino Bethesda ha ammesso di doverlo "ringraziare" per Starfield.

A proposito di mod, vi segnaliamo un'altra aggiunta molto interessante che potreste prender in considerazione: i fan hanno infatti introdotto anche i luoghi classici del primo Red Dead Redemption.

E se volete affrontare la storia originale con una nuova protagonista, vi segnaliamo anche una mod che vi permette di interpretare Sadie Adler.