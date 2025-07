Mentre GTA VI continua ad assorbire gran parte delle risorse e delle attenzioni di Rockstar Games, potrebbero esserci novità sorprendenti in arrivo per i fan di Red Dead Redemption 2.

Secondo la fonte affidabile videotechuk, lo studio avrebbe inviato un’email alla community in cui anticipa l’arrivo di nuove missioni per Red Dead Online (trovate il gioco completo su Amazon), in rollout da oggi, martedì 1 luglio.

Il messaggio recita: «L’autore Theodore Levin ha bisogno del tuo aiuto per indagare l’insolito e l’inspiegabile in Strange Tales of the West, una nuova serie di quattro inquietanti missioni Telegram disponibili da domani in Red Dead Online. Dai la caccia a piaghe non-morte, automi ribelli, bestie della palude e altro ancora... »

Un aggiornamento che, se confermato, suggerisce un ritorno in grande stile del lato più oscuro e sperimentale di Red Dead Online.

Tra i riferimenti a “piaghe non-morte” (zombi?) e “automi ribelli” (un richiamo alle creazioni di Marko Dragic?), il pacchetto ricorda l’atmosfera di Undead Nightmare, l’apprezzatissimo DLC horror-western di Red Dead Redemption, che i fan non hanno mai dimenticato.

Rockstar aveva dichiarato nel 2022 di aver spostato la gran parte del team su GTA VI, lasciando intendere che lo sviluppo di RDR2 fosse ormai chiuso.

Un messaggio nei titoli di coda dell’ultimo aggiornamento rafforzava quell’impressione, ringraziando i giocatori come a chiudere definitivamente un capitolo. E invece no. A quanto pare, il West ha ancora storie da raccontare.

È curioso, e a tratti ironico, che Rockstar riscopra Red Dead Online proprio adesso, dopo averlo trascurato per anni al punto da generare proteste pubbliche come il movimento #SaveRedDeadOnline.

Ma se davvero ci attendono nuove missioni ispirate all’occulto, con automi e zombie nel deserto, forse vale la pena rimettere gli stivali sporchi di fango e tornare a cavallo. Anche perché, francamente, il West di Red Dead Redemption 2 resta ancora oggi una delle ambientazioni più vive e affascinanti mai viste in un videogioco.

