Red Dead Redemption 2, l'attore di Dutch ha pianto durante le riprese di "quella" scena

Red Dead Redemption 2 è un gioco ancora molto discusso, tanto che ad anni dall'uscita continuano a emergere curiosità sulla lavorazione del titolo.

La storia di Arthur Morgan (che trovate su Amazon) è infatti uno dei giochi Rockstar più apprezzati di sempre dalla community.

Del resto, un fan ha da poco realizzato un'interessante aggiunta che introduce una modalità simile a un vero e proprio New Game+ per il gioco.

Ora, come riportato anche da GamingBible, sembra proprio che l'attore di Dutch non è riuscito a smettere di piangere durante le riprese della scena finale.

Benjamin Byron Davis ha rivelato di non essere riuscito a terminare le riprese della sequenza finale del gioco senza commuoversi.

Un TikTok dell'utente ryezy sta facendo il giro del web, con un frammento di intervista di Davis che spiega come è stato girare la scena finale (attenzione, seguono spoiler del gioco).

Nell'epilogo, il gruppo viene a sapere che Micah è ancora vivo e ha formato una propria banda. John, Sadie e Charles attaccano quindi il suo nascondiglio sulle montagne e uccidono tutti i suoi uomini, imbattendosi però in Dutch.

Dopo uno stallo, Dutch spara a Micah e permette a John di finirlo, andandosene e lasciando alle proprie spalle tutto il denaro di Blackwater più i risparmi della banda.

«Pete [Blomquist, interprete di Micah, n.d.R], non muore proprio davanti a me. Ansima e tossisce, mi urla di venire con lui ed è in quel momento che Dutch si rende conto del suo fallimento.»

«Mi sono girato, ho voltato le spalle a entrambi sono rimasto lì mentre la scena continuava a svolgersi senza di me. Sono rimasto lì a piangere a dirotto per tre o quattro riprese», ha spiegato Byron Davis.

Insomma, un finale da brividi, sia per i giocatori che per gli attori che hanno preso parte al gioco, sperando che anche il prossimo ed eventuale Red Dead Redemption 3 non sia da meno.

