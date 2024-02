Red Dead Redemption 2 in soggettiva sembra un altro gioco

Red Dead Redemption 2 è un titolo molto giocato, tanto che qualcuno ha deciso di riscoprirlo, ma inquadrato interamente in soggettiva.

Il western di Rockstar (che trovate su Amazon a prezzo davvero ridicolo) è infatti ancora amato.

Del resto RDR2 è ancora un gioco in grado di regalare soddisfazioni, oltre che dal punto di vista delle vendite.

Ora, come riportato anche da GamingBible, molti giocatori hanno scoperto nuovi modi per cambiare l'atmosfera del selvaggio west di Rockstar Games, inclusa la possibilità di giocarlo in prima persona.

«Dopo aver fatto un'intera partita in First Person, non riesco a tornare indietro», ha dichiarato un giocatore che ha già goduto l'intensità dell'esperienza.

«Rende il gioco molto più coinvolgente. A volte è un po' macchinoso, ma ne vale la pena», ha aggiunto.

Dalla clip che abbiamo visto e che è stata condivisa su Reddit, Red Dead Redemption 2 in prima persona è velocissimo, apparendo quasi come "un altro gioco".

«Sì, un'esperienza di gioco in prima persona, con la sola mira libera, è un'esperienza completamente diversa. Invito tutti a provarla almeno una volta», ha postato un altro fan, convincendoci ulteriormente che dovremmo provarla tutti.

Per chi non lo sapesse, se volete cambiare prospettiva basta premere il touchpad su PlayStation e il tasto select su Xbox per ammirare il gioco da una visuale del tutto diversa. Buon divertimento.

Ma non solo: RDR 2 sorprende ancora anche e soprattutto per il motivo che da poco è stato scoperto un segreto in una missione dopo 5 anni.

Ma non solo: sembra proprio che la sequenza di Braithwaite Manor di Red Dead Redemption 2 sia uno dei momenti migliori del gioco, per i fan.

Infine, i fan hanno discusso del potenziale periodo storico di un eventuale Red Dead Redemption 3, con la corsa all'oro in California al centro della scena.