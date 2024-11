Red Dead Redemption 2 ha dettagli segreti che sfuggiranno al «99% delle persone»

Rockstar Games ha inserito dettagli nascosti in Red Dead Redemption 2 che la maggior parte dei giocatori non noterà mai, secondo Ben Hinchliffe, ex designer dello studio che ha lavorato al gioco dal 2009 al 2022.

Durante un'intervista al podcast GTAVIoclock (via GamesRadar), Hinchliffe ha rivelato alcuni retroscena sulla profondità narrativa del titolo (che trovate su Amazon).

Del resto, questa attenzione ai dettagli è ciò che rende i giochi Rockstar così speciali.

Hinchliffe ha spiegato come in una missione di Red Dead Redemption 2, dove il giocatore deve attaccare un carro di moonshine, gli sviluppatori abbiano creato un intero scenario alternativo per i giocatori che decidono di non seguire le istruzioni principali.

«Se non tendi l'imboscata sul ponte come ti viene detto, e segui il carro lungo la strada per un po', finirà in un accampamento di banditi», ha rivelato Hinchliffe.

Ha descritto una scena elaborata con PNG nemici «che eseguono le loro animazioni, i tizi scendono dai carri, vanno nelle loro tende».

«Il 99% delle persone non ha mai visto questa scena». Secondo l'ex designer, questa cura per i dettagli nascosti è ciò che distingue i giochi Rockstar:

«È quello che rende i giochi Rockstar così buoni - tutti quei dettagli e contenuti aggiuntivi che mettono in ogni cosa, di cui i giocatori non sono nemmeno consapevoli. Semplicemente non sanno che esistono, ma ci sono, per le persone che giocano in modo un po' diverso».

Hinchliffe ha sottolineato come gli sviluppatori si pongano sempre domande del tipo «What If... ?» per creare un mondo di gioco più realistico e interattivo.

Questo approccio non è esclusivo di Rockstar: Swen Vincke, capo di Larian Studios, ha fatto commenti simili riguardo Baldur's Gate 3, evidenziando l'investimento dello studio in «cose che forse lo 0,001% del pubblico vedrà».

Dopo aver lasciato Rockstar nel 2022, Hinchliffe ha fondato il suo studio, Just Add Water Development. La sua prima creazione, DIG VR, uscirà il 14 novembre.

Riguardo al prossimo Grand Theft Auto 6, l'ex designer ha recentemente affermato che il gioco lascerà le persone a bocca aperta e che se ne parlerà per anni, poiché Rockstar ha «alzato nuovamente l'asticella».