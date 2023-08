Red Dead Redemption 2, fan scopre un modo per diventare ricchi

Red Dead Redemption 2 continua a essere al centro dell'impegno dei fan, tanto che ora alcuni giocatori hanno scovato una chicca che a molti sarà sicuramente sfuggita.

Il classico western di Rockstar sembra infatti nascondere un gran numero di segreti che non tutti potrebbero aver scovato.

Neanche il tanto chiacchierato ritorno del primo Red Dead Redemption sembra infatti voler scalfire il clamore attorno al sequel,

Come riportato anche da GamingBible, infatti, sul subreddit di Red Dead un giocatore ha condiviso un modo facile per guadagnare denaro che in parecchi non conoscono.

«Dopo aver finito la missione secondaria con Algernon Wasp, andate direttamente all'ufficio postale di Saint Denis», scrive un giocatore.

«Sul muro, come per le Richieste di Caccia, c'è una lettera che permette di vendere le Orchidee per posta. In questo modo potrete guadagnare bene e quelle maledette cose non rimarranno per sempre nella vostra borsa».

E ancora: «Se non si va direttamente all'ufficio postale dopo aver completato la missione, la lettera scompare per sempre. E la vostra cartella rimane piena di fiori inutili di cui non potete fare nulla».

I giocatori spiegano che questo bonus è stato scoperto solo per caso, il che ha senso visto che sembra incredibilmente facile non accorgersene.

È quindi incredibile pensare che, dopo mezzo decennio dalla release, Red Dead Redemption 2 possa ancora nascondere cose che fanno venire voglia di tornare a giocarci.

Restando in tema, alcune settimane fa qualcuno ha ben pensato di usare la tecnologia delle IA per dare vita a uno show live-action di Red Dead Redemption 2, per un risultato davvero strano.

Ma non solo: di recente un altro fan ha messo insieme una scelta di casting per una ipotetica serie TV live-action dedicata proprio al classico Red Dead Redemption 2, e non è per niente male.