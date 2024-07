Red Dead Redemption 2 è ora davvero... "animalesco"

Red Dead Redemption 2 è un gioco a cui i modder hanno aggiunto decine e decine di caratteristiche inedite ed extra di vario tipo.

Il classico western targato Rockstar (che trovate su Amazon a prezzo basso) è infatti ancora molto amato (e giocato).

Advertisement

Del resto, tempo fa proprio i modder hanno deciso di dare vita a un vero e proprio finale alternativo giocabile.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, un fan ha deciso di aggiungere una pletora di animali inediti nella modalità per giocatore singolo di Red Dead Redemption 2.

Non è un segreto che Rockstar abbia aggiunto alcuni animali che si possono trovare solo nella modalità online. Per ragioni sconosciute, infatti questi animali sono presenti solo in Red Dead Online e non possono essere trovati nella modalità per giocatore singolo.

Perlomeno fino ad ora: il modder "PlayRedThenStayDead" ha infatti deciso di portare molti di questi animali nella modalità single player, rendendo la fauna del gioco più varia.

Al momento, il modder ha rilasciato sette pacchetti che coprono volpi, cinghiali, bisonti, lupi, alligatori, pantere e orsi. Tutti questi animali hanno animazioni di scuoiatura funzionanti e con pelli assolutamente realistiche.

Questi pacchetti sono davvero interessanti, in quanto non si vedranno sempre gli stessi tipi di animali nel corso della partita.

Poiché si tratta di skin ufficiali per RDO, non interromperanno l'immersione del gioco.

Potete scaricare queste mod dai link sopra citati. Tenete presente, però, che avrete bisogno anche dell'Online Content Unlocker. In caso contrario, non sarà possibile utilizzarle.

Restando in tema, è da poco disponibile per il download un nuovo pacchetto di texture HD gratuito per Red Dead Redemption 2, che ne revisiona un numero realmente notevole.

Sempre per quanto riguarda le mod, ricordiamo anche che una certa quantità di contenuti tagliati dalla versione finale del gioco è stata ripristinata di recente proprio da un modder.