Red Dead Redemption 2 è giocabile dagli occhi del "cattivo"

La community di modder di Red Dead Redemption 2 è più attiva che mai, con un flusso costante di nuovi contenuti pronti per essere esplorati dai giocatori.

Oltre a introdurre personaggi di altri giochi, molti modder stanno realizzando vere e proprie espansioni che ampliano l'universo di gioco.

Tra le tante mod disponibili, una in particolare sta facendo discutere: The Micah Bell Project, che permette ai giocatori di impersonare il famigerato Micah Bell, uno degli antagonisti principali del gioco (che trovate su Amazon).

Nonostante Red Dead Redemption 2 si avvicini al suo settimo anniversario, una piccola avvertenza sugli spoiler è d'obbligo: se non avete completato la storia, sappiate che Micah Bell è un membro della banda di Dutch van der Linde e gioca un ruolo cruciale nello sviluppo degli eventi.

Cosa offre la mod? La mod include un modello giocabile di Micah con linee di dialogo adattate per interazioni, combattimenti e situazioni varie. Inoltre, per chi ama la personalizzazione, ci sono oltre 20 outfit disponibili.

Come accade spesso con mod di questo tipo, il personaggio principale viene sostituito a livello estetico e sonoro, ma il gioco continua a riconoscerlo come Arthur Morgan.

Questo significa che potrebbero verificarsi situazioni strane, come personaggi che vi chiamano con il nome sbagliato o battute fuori contesto.

Tuttavia, la mod sembra essere molto curata, con pochi bug evidenti. Non tutte le linee vocali di Arthur sono state sostituite, dato l’enorme numero di dialoghi presenti nel gioco.

Se avete lo stomaco per impersonare uno dei personaggi più odiati della saga di Rockstar Games, The Micah Bell Project è pronto a soddisfare la vostra curiosità e lo trovate qui.

Interpretare Micah Bell in Red Dead Redemption 2 è un'idea che lascia sorpresi. È un personaggio profondamente odiato dai fan per le sue azioni nel corso della storia, eppure, proprio per questo, potrebbe essere interessante vivere il gioco dal suo punto di vista.

Dopotutto, ogni storia ha due facce, e forse vedere il mondo attraverso gli occhi del "cattivo" potrebbe aggiungere un nuovo livello di profondità all'esperienza di un gioco dal successo fuori scala.