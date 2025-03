Red Dead Redemption 2 aggiunge una nuova mappa da esplorare, grazie ai fan

Gli appassionati di Red Dead Redemption 2 possono ora esplorare Guarma come mai prima d'ora, grazie a una nuova espansione dei fan gratuita.

Il celebre titolo di Rockstar Games (che trovate su Amazon) è già enorme di suo, con un vasto mondo da scoprire e decine di attività da completare.

Tuttavia, la sezione ambientata a Guarma è sempre stata limitata a una breve parentesi della storia principale, lasciando i giocatori con la curiosità di esplorarla più a fondo (sebbene nasconda ancora qualche segreto).

Ora, grazie alla mod Guarma Enhanced And Restored Continued, disponibile gratuitamente su NexusMods, è possibile tornare sull’isola tropicale e viverla in modo più completo.

Il creatore della mod, tiger639493, ha ampliato i confini della mappa, aggiungendo nuovi oggetti, armi raccoglibili e persino cannoni utilizzabili.

I piani futuri per la mod includono ulteriori miglioramenti e l'espansione dell'area esplorabile, rendendo Guarma una vera e propria nuova regione di gioco.

Anche se al momento non ci sono molte missioni o attività, il modding permette almeno di cambiare scenario e godersi paesaggi diversi rispetto alle classiche ambientazioni del gioco base.

Peccato che Red Dead Redemption 2 non abbia mai ricevuto espansioni single-player ufficiali, un'assenza dovuta probabilmente alla scelta di Rockstar di puntare su Red Dead Online, modalità che però non ha mai raggiunto il successo di GTA Online.

Ad ogno modo, se siete alla ricerca di un’esperienza inedita nel mondo di Red Dead Redemption 2, questa mod potrebbe essere l’occasione perfetta per tornare in sella e partire per una nuova avventura.

Restando in tema, il modder UrbanChaos20 ha rilasciato un aggiornamento gratuito che promette di portare la grafica di Red Dead Redemption 2 a nuovi livelli.

Ma non solo: alcune settimane fa un "pezzo" di Red Dead Redemption 1 è "risorto" nel 2 grazie ai fan: scopri di cosa sto parlando.