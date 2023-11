I film di GTA e Red Dead Redemption sono in arrivo? Risponde Take-Two

Ormai i film ispirati ai videogiochi non sono più considerabili un "tabù": negli scorsi mesi abbiamo assistito a tantissimi lungometraggi di successo, o anche a serie TV dedicate che hanno permesso a determinate IP di essere conosciute anche a chi i videogiochi non li mastica affatto.

Ma ci sono ancora due brand molto importanti che sono stati lontani dal grande schermo: ci riferiamo naturalmente a GTA e Red Dead Redemption, i capolavori di Rockstar Games in grado di muovere da soli milioni di giocatori e vendite, anche con semplici annunci — come ampiamente dimostrato dai risultati legati al reveal di GTA 6.

Entrambe le saghe possiedono anche delle trame accattivanti che si sposerebbero bene con dei lungometraggi cinematografici, ma se speravate che Red Dead Redemption (lo trovate su Amazon) o Grand Theft Auto potessero compiere in tempi brevi questo grande passo, toccherà rivedere le vostre aspettative.

Come riportato da Dexerto, il CEO di Take-Two Strauss Zelnick ha deciso di smentire tutte le voci di corridoio che anticipavano possibili film in arrivo, negando totalmente questa possibilità.

Zelnick ha infatti sottolineato che queste IP sono semplicemente troppo importanti per la compagnia, e non ha alcuna intenzione di mettere a rischio il loro futuro per «l'esecuzione di qualcun altro in un'area diversa del business dell'intrattenimento».

In altre parole, dato che Take-Two non avrebbe alcun controllo in prima persona sugli eventuali film di GTA o Red Dead Redemption, la compagnia non vuole rischiare che vengano fuori dei flop in grado di diminuire l'importanza del brand.

Ricordiamo che il publisher ha in realtà già in produzione alcuni film ispirati alle sue saghe: basti pensare al film di BioShock con Netflix o all'imminente lungometraggio di Borderlands.

Tuttavia, con il dovuto rispetto per quelle che restano due saghe molto importanti, la loro popolarità non è lontanamente paragonabile a quella di Grand Theft Auto e Red Dead Redemption, veri e propri leader del settore: in quei casi, i rischi sarebbero dunque considerevolmente ridotti.

Insomma, allo stato attuale Take-Two non se la sente proprio di correre questo rischio con le sue IP di maggior successo. Vedremo se in futuro il publisher cambierà idea: per il momento, i fan dovranno tornare a custodire questo sogno nel loro proverbiale cassetto.