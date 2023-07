Red Dead Redemption 2 diventa "next-gen" ed è ancora più bello

Non c'è dubbio che Red Dead Redemption 2 sia uno dei giochi più belli in circolazione, ma quando lo si vede girare a 4K e a 60fps, si raggiunge un livello grafico completamente nuovo.

Il classico di Rockstar (che trovate su Amazon) si è infatti imposto da subito come uno dei titoli open world più belli da vedere di sempre.

È difficile credere che Red Dead Redemption 2 non abbia ancora ottenuto un aggiornamento new-gen su PS5 e Xbox Series X/S, soprattutto vista la sua popolarità e in virtù del fatto che il primo capitolo starebbe per ricevere una remaster.

Anche senza un aggiornamento new-gen, tuttavia, RDR2 è ancora innegabilmente splendido e ci sono modi per renderlo ancora più bello senza un vero e proprio porting new-gen.

Basta dare un'occhiata al sorprendente video di gameplay in 4K e 60fps del creator di YouTube WildGamerSK (via GamingBible), nel player sottostante.

Catturato su un PC che utilizza una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti e migliorato con impostazioni grafiche ultra, questo è il miglior aspetto grafico che RDR2 abbia mai avuto.

Anche se Red Dead Redemption 2 non riceverà presto un aggiornamento new-gen, è sempre bello vedere come i fan facciano di tutto per migliorare questo grande classico immortale.

Restando in tema, sapevate che, secondo un insider, una versione next-gen di Red Dead Redemption 2 era in sviluppo, ma la software house americana ha accantonato il progetto?

Ma non solo: tempo fa una mod del gioco con protagonista Arthur Morgan ha deciso di dare nuovo lustro alle texture degli antagonisti del gioco.

Infine, i fan si sono dati appuntamento per parlare della morte più triste di un videogioco: a trionfare è un momento toccante di Red Dead Redemption 2 (ma non quello che pensate voi, potete starne certi).