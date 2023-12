Red Dead Redemption 2 dal punto di vista di un PNG è... terrificante

Red Dead Redemption 2 non sembra passare mai di moda, tanto che qualcuno adesso ci ha dato modo di ammirarlo dagli occhi di un PNG (o NPC, che dir si voglia).

Il titolo Rockstar (che trovate su Amazon a prezzo stracciato) sembra infatti avere ancora parecchio da dire, specie lato curiosità.

Advertisement

Come riportato anche da GamingBible, infatti, se vi siete mai chiesti come sarebbe essere uccisi da un cowboy, abbiamo ciò che fa per voi.

I PNG dei giochi Rockstar sono quasi sempre deboli e inermi, vittime delle nostre idee e dei nostri desideri più sadici mentre ci scateniamo nell'open world messo a punto per noi.

In Red Dead Redemption 2, i giocatori vengono catapultati nel selvaggio West, dove tutto è permesso.

Un video condiviso su Reddit dimostra perfettamente tutto ciò, in quanto ci permette di vedere il mondo di Red Dead Redemption 2 attraverso gli occhi di uno dei suoi PNG, il quale ha un incontro fatale con Arthur Morgan.

Il filmato mostra Arthur che si avvicina a un venditore di libri per arricchirsi velocemente e chiedendo poi un rimborso, dopo che i consigli condivisi non lo hanno reso più ricco.

Dopo l'inasprimento della conversazione, l'NPC tenta di scappare dal cowboy prima di essere colpito da un proiettile, questo mentre assistiamo poi ai suoi ultimi istanti di vita mentre Arthur lo lega e gli spara in faccia mentre lo schermo diventa nero.

Insomma, a fronte di ciò è davvero difficile - per non dire impossibile - che Rockstar possa un giorno farci vivere un'avventura nei panni di un PNG: sarebbe del resto il gioco più breve del mondo.

Restando in tema, la mod "Becoming John Marston" aggiunge a Red Dead Redemption 2 dieci nuove missioni totalmente gratuite con protagonista il cowboy John Marston.

Ma non è tutto: un'altra mod che vi abbiamo segnalato solo poche settimane fa è in grado di far girare il gioco a 8K e con meteo dinamico, grazie alla potenza di una RTX 4090.