Red Dead Redemption 2, da ora Arthur non sarà più solo

Red Dead Redemption 2 è uno dei giochi più amati di sempre, sebbene è sicuramente un gioco per "lupi solitari", in quanto - ad eccezione di Red Dead Online - l'avventura si gioca da soli.

Il big targato Rockstar (che trovate su Amazon) non lascia quindi spazio a missioni di coppia, ma per molti va benissimo così.

Ora, mentre di recente alcuni modder hanno ripristinato una una certa quantità di contenuti ufficiali - soprattutto dialoghi - tagliata dalla versione finale del gioco, altri hanno pensato proprio ad aggiungere una feature mancante dal gioco base.

Mentre in Red Dead Online possiamo esplorare il dettagliatissimo mondo aperto di Rockstar con gli amici, chi desidera avere un compagno di viaggio in Red Dead Redemption 2 non poteva essere accontentato. Almeno fino a oggi, Come riportato anche da GamingBible, qualcuno ha deciso di ovviare al problema.

La mod in questione permette di scegliere un PNG e reclutarlo per accompagnarci nel corso delle nostre scorribande.

Al momento è possibile reclutare i seguenti membri della banda: Javier, John, Bill, Hosea, Kieran, Sean, Charles, Lenny, Micah, Zio e Sadie.

Una volta che questi si uniranno a voi, vi aiuteranno in combattimento, andranno in giro assieme ad Arthur, si rilasseranno all'accampamento, andranno a pesca e avranno persino modo di chiacchierare amabilmente con noi.

Si tratta di una mod impressionante, che rende ancora più intensa la sensazione di far parte di una banda di fuorilegge. Sembra un'aggiunta pensata con una certa intelligenza (e per fare apparire Arthur meno solo), piuttosto che qualcosa messo lì solo per far numero.

Quindi, se volete godervi un po' di esplorazione in compagnia, non dovete fare altro che cliccare qui.

Restando in tema mod, un altra aggiunta con protagonista Arthur Morgan ha deciso di dare nuova vita alle texture dei cattivi del gioco.

Infine, di recente alcuni fan si sono dati appuntamento per parlare della morte più triste di un videogioco: a trionfare è stato un momento di Red Dead Redemption 2, anche se non quello che state pensando.