Red Dead Redemption 1 e 2 hanno un dettaglio mai visto in nessun altro titolo Rockstar

Red Dead Redemption 2 è un gioco bellissimo, ma a quanto pare ha dalla sua un dettaglio relativo a un personaggio che non è presente in nessun altro titolo Rockstar Games.

Il classico western (che trovate su Amazon a prezzo basso) è infatti apprezzato da una miriade di fan, i quali non gli hanno ancora tolto gli occhi di dosso.

Advertisement

Del resto, proprio di recente un modder ha deciso di aggiungere un mucchio di animali inediti nella modalità per giocatore singolo di Red Dead Redemption 2.

Ora, come riportato anche da GamingBible, un fan di Red Dead Redemption ha scoperto una curiosità su uno dei personaggi più amati della serie, ossia John Marston.

Titoli come Red Dead Redemption e GTA V non sarebbero stati così popolari se non fosse stato per gli incredibili protagonisti che hanno rubato la scena.

John Marston, il protagonista principale di Red Dead Redemption che compare anche in Red Dead Redemption 2, è infatti l'unico personaggio giocabile di un titolo Rockstar ad apparire per ben due volte in due giochi differenti.

Per chi non lo sapesse, il giocatore veste i panni di John per tutta la storia del primo capitolo, mentre nel prequel diventa un protagonista secondario dopo aver finito l'avventura principale.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

La notizia è stata condivisa da Ryder S. su Twitter, o X se preferite: John è quindi «il primo e unico protagonista di Rockstar che è giocabile in più di un gioco».

Volendo essere pignoli, si potrebbe dire che Claude di GTA II e GTA III è il primo personaggio che si può impersonare più di una volta, anche se - pur condividendo lo stesso nome - a livello canonico sono considerati personaggi diversi.

GTA II e GTA III si svolgerebbero infatti in due universi ben distinti, essendo i giochi in 2D separati narrativamente da quelli in 3D.

John Marston, invece, è esattamente lo stesso personaggio in Red Dead Redemption e in Red Dead Redemption 2, e va benissimo così.

Restando in tema, ricordiamo anche che una bella quantità di contenuti tagliati dalla versione finale del gioco è stata ripristinata da un modder.