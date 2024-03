DOOM incontra Dark Souls, in un gioco presto in prova gratuitamente

Spesso la fusione di due giochi diversi è in grado di offrire titoli di spessore: sembra essere il caso proprio di Voin.

Il gioco, di cui sarà a breve disponibile un playtest su Steam gratuito, è un RPG d'azione che pare fondere le parti migliori dei moderni DOOM con l'estetica fantasy oscura di Dark Souls (che trovate su Amazon).

Advertisement

Creato dallo sviluppatore solitario Nikita Sozidar nel corso di sei anni, Voin sembra un mix tra l'opprimente souls dark fantasy di From e il frenetico sparatutto di id Software, come riportato anche da PC Games N.

Voin sembra veloce, brutale e cruento, con alcune tracce musicali al pianoforte incredibilmente potenti in grado di trasportarci in un mondo oscuro.

L'editore tinyBuild ha annunciato l'imminente inizio di un playtest per Voin, in cui si potrà vagare in castelli e paesaggi fantasy brandendo una enorme spada contro i nemici e utilizzando una serie di attacchi elementali durante l'esplorazione dei livelli.

Potrete poi tornare all'area hub per ripulire il vostro bottino, migliorare le vostre abilità e tornare in battaglia.

Dopo aver completato le missioni, si sbloccano le arene dei boss, che a loro volta offrono altre missioni della storia che cambiano lo stato degli spazi del mondo e aggiungono nuove missioni e tipi di nemici da affrontare.

Per i meno temerari, è possibile evitare del tutto gli scontri grazie alle meccaniche di corsa, scivolata, salto e dash, anche se così facendo perderete parte dell'esperienza.

Voin fa anche un ottimo lavoro dal punto di vista tecnico, combinando una grafica pixelosa che ricorda gli anni '90 ma con uno stile artistico più moderno.

Il playtest di Voin inizia venerdì 8 marzo 2024. È possibile iscriversi gratuitamente e richiedere il gioco su Steam fin da ora. Se ci state facendo un pensierino, cliccate qui. L'uscita completa del gioco è invece prevista per la fine del 2024.

Parlando sempre di ibridi, c'è anche un gioco che mixa Skyrim ed Elden Ring, e potete provarlo gratis.