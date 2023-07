Razer Viper Mini, mouse gaming compatto e ultraleggero, con uno sconto del 28%!

Se state cercando un mouse gaming di dimensioni contenuto e leggero come una piuma per garantirvi il massimo controllo durante le vostra partite competitive, non perdete l'offerta speciale proposta da Amazon. Infatti, il noto portale e-commerce sta offrendo la possibilità di acquistare il mouse gaming Razer Viper Mini ad un prezzo molto conveniente.

Solitamente, il mouse gaming Razer Viper Mini viene proposto al prezzo consigliato di 49,99€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 35,99€, con uno sconto del 28%. Si tratta di un'occasione imperdibile per avere un ottimo mouse gaming a prezzo scontato!

Razer Viper Mini è un mouse gaming ultraleggero, pesando solo 61 grammi. Il suo design ambidestro garantisce movimenti fluidi, rendendolo ideale per la precisione e la velocità necessarie nel gaming. Il mouse gaming Razer Viper Mini incorpora switch ottici Razer, che offrono un'attuazione alla velocità della luce, registrando ogni click senza ritardi e che garantiscono una durata di 50 milioni di click.

Il cavo del mouse, Razer Speedflex, è flessibile e riduce l'attrito, per un controllo del mouse senza pari. Questa caratteristica, unita al sensore ottico da 8500 DPI, offre un tracciamento di estrema precisione, essenziale per il gaming ad alto livello.

Dal punto di vista estetico, la tecnologia RGB Razer Chroma permette di personalizzare l'illuminazione del mouse gaming Razer Viper Mini con 16,8 milioni di colori e vari effetti. Infine, la memoria integrata consente di salvare le impostazioni personalizzate, come DPI e configurazioni dei tasti, direttamente sul mouse, accessibili ovunque senza bisogno di software aggiuntivi.

