Razer Seiren Emote, ottimo microfono per streamer, oggi quasi a metà prezzo! -47%

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone ancora oggi, mercoledì 7 giugno 2023, le sue offerte del giorno con la promozione "Solo per oggi Mediaworld". Come ogni giorno, abbiamo analizzato tutte le offerte e selezionato quelle che riteniamo essere le più interessanti per i nostri lettori, in modo che possiate puntare sui prezzi d'occasione più vantaggiosi tra quelli proposti.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo il microfono USB Razer Seiren Emote, che attualmente potete portarvi a casa a soli 99,99€, rispetto agli usuali 189,99€ di listino, per un risparmio reale di 90€ e uno sconto del 47,37%.

Razer Seiren Emote è il primo microfono USB con emoticon interattive per coinvolgere gli spettatori, rendendo l'atmosfera di streaming sempre fresca e divertente, incentivando il pubblico a ritornare. Grazie all'app Streamer Companion, il microfono Razer Seiren Emote consente un'interazione personalizzabile con il pubblico: le emoticon si attivano a seconda delle fasi del vostro streaming, in risposta a nuovi sostenitori, sottoscrizioni, donazioni o parole chiave in chat.

Razer Seiren Emote si distingue con il suo display di emoticon a LED 8 bit, alimentato dal Motore Emote che offre oltre 100 emoticon, sia statiche che animate. Tuttavia, oltre alle sue caratteristiche innovative, al cuore del dispositivo c'è un microfono a condensatore ipercardioide di alta qualità, progettato per registrare audio con chiarezza cristallina, catturando ogni sfumatura della tua voce mentre elimina i rumori di fondo.

Oltre al microfono USB Razer Seiren Emote menzionato in precedenza, su Mediaworld.it potrete trovare una vasta gamma di prodotti scontati, tra cui elettronica di consumo, elettrodomestici, prodotti per il gaming e molto altro ancora, tra cui anche i migliori notebook gaming.

