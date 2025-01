Rayman starebbe per tornare, ma non con un nuovo capitolo

Alla fine dello scorso anno, è circolata una voce secondo cui Rayman 3: Hoodlum Havoc sarebbe stato portato su Nintendo Switch.

Recentemente, questa indiscrezione ha guadagnato credibilità, poiché Ubisoft ha rinnovato il marchio del gioco, un’azione che ha fatto lievitare le speranze di un possibile remaster (via The Gamer).

Il rinnovo dei marchi è una pratica abbastanza comune, ma è interessante notare che numerosi marchi legati a Rayman 2 non sono stati rinnovati nel passato.

Questo ha portato i fan a speculare che Ubisoft stia effettivamente preparando qualcosa di speciale per Rayman 3 (gioco avvistabile ancora su Amazon), forse un porting o un remaster.

Per quasi un decennio, i fan di Rayman si sono trovati in una sorta di limbo, mentre Ubisoft sembrava aver dimenticato il suo iconico protagonista.

Tuttavia, le cose sono cambiate alla fine del 2024, quando è emerso che Ubisoft stava lavorando su un remake di Rayman.

La notizia è stata rapidamente confermata dal team di sviluppo, riportando una ventata di entusiasmo tra i fan. Inoltre, una voce successiva ha suggerito che Ubisoft stesse considerando il ritorno di altri titoli storici della serie, tra cui proprio Rayman 3: Hoodlum Havoc.

La voce in questione è arrivata da un noto insider di Nintendo, PH Brazil, che ha riferito che la Grande N stesse chiedendo ai suoi partner di portare remaster di titoli di terze parti su Switch mentre si concentrava sul lancio della nuova console, ossia Switch 2. Tra questi titoli, sarebbe stato incluso proprio Rayman 3.

Al momento, si tratta solo di una voce, e secondo me come sempre non vale la pena esprimere troppo ottimismo. Tuttavia, con il rinnovo del marchio di Rayman 3 e la recente conferma di un remake per il personaggio, le probabilità di un remaster aumentano sensibilmente.

Sarà interessante vedere cosa ha in serbo Ubisoft nei prossimi mesi, visto anche che la compagnia d'oltralpe è sul filo del rasoio.