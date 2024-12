Rayman è tornato davvero... ma in un gioco con gli NFT

Quando si parlava di un imminente ritorno di Rayman sul mercato videoludico, è plausibile immaginare che la maggior parte dei fan non si aspettava che Ubisoft intendesse utilizzarlo per un nuovo gioco con gli NFT.

Eppure, questo è esattamente ciò che è successo: come riportato da Polygon, questa settimana è stato ufficialmente rilasciato Captain Laserhawk: The G.A.M.E, spin-off di Far Cry 3 Blood Dragon — che, a sua volta, era lo spin-off di Far Cry 3.

Un annuncio di cui pochissime persone sapevano l'esistenza, dato che non è stato pubblicizzato particolarmente dal publisher: cosa già accaduta, guarda caso, con un altro gioco basato sugli NFT.

Ma come anticipavamo in apertura, Captain Laserhawk: The G.A.M.E. ha tra i suoi protagonisti proprio Rayman, utilizzato come guest character dopo la sua apparizione nella serie animata di Netflix.

Trattandosi di un "gioco" Web 3, si tratta di una produzione basata prevalentemente su blockchain, criptovalute e Non Fungible-Token: tutti argomenti da cui i giocatori tendono solitamente a tenersi alla larga.

E dopo l'apparizione di Rayman in Mario + Rabbids Sparks of Hope (che trovate su Amazon), non dubitiamo del fatto che molti fan resteranno delusi su come la prima scelta di Ubisoft per riportare in vita la sua mascotte sia stata così discutibile.

Ad ogni modo, Captain Laserhawk: The G.A.M.E. sembrerebbe essere semplicemente uno dei più semplici top-down shooter immaginabili, a detta di chi ha potuto già provarlo dopo aver acquistato un NFT a tema.

E no, nonostante appaia in bella vista nel materiale promozionale, Rayman non è davvero parte integrante del gameplay di gioco. E forse con il senno di poi è meglio così.

Fortunatamente per chi ama il celebre eroe platformer, questo non dovrebbe essere il suo ultimo progetto: pare che infatti si stia lavorando a un "vero" nuovo gioco di Rayman, con il suo creatore pronto a supportare il tutto.