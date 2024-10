Ubisoft ha pubblicato un nuovo gioco gratis quasi di nascosto

Speravamo di esserci lasciati alle spalle il tema degli NFT nei videogiochi, ma Ubisoft ha lanciato Champions Tactics: Grimoria Chronicles che ne è pieno, ovviamente.

Champions Tactics: Grimoria Chronicles è un gioco web3 su PC che sembra rappresentare la prima incursione concreta di Ubisoft nel mondo del blockchain gaming.

Descritto come un "gioco RPG tattico PvP", Champions Tactics combina il gameplay strategico con la possibilità di collezionare miniature di guerrieri provenienti dal mondo fantasy di Grimoria. I giocatori creano squadre di tre e si sfidano in combattimenti a turni che ricordano lo stile oscuro di Darkest Dungeon.

La componente blockchain emerge nella raccolta delle figurine, che possono essere acquistate da altri giocatori tramite valute di gioco o criptovalute, oppure create attraverso un sistema di forgiatura.

Le cifre degli NFT variano notevolmente, dai $7 dollari a oltre $63.000 per pezzi rari come il "Swift Zealot". Nonostante il gioco sia scaricabile gratuitamente, i giocatori sono incentivati ad acquistare figurine NFT per migliorare le loro squadre, esponendo quindi gli utenti free-to-play alla potenziale disparità generata dalle transazioni NFT.

Ubisoft sostiene che il blockchain offre valore grazie al concetto di "empowerment e ownership" dei giocatori, con l'obiettivo di rendere ogni figurina un bene unico e commerciabile, simile a un gioco di carte collezionabili fisico.

Come se già tutto questo non fosse surreale, Champions Tactics è valutato “Adults Only” da Ubisoft e curiosamente non appare nel database ESRB, sollevando dubbi sull’origine della valutazione (come riporta IGN US).

Oltre alla mancanza di classificazione, Ubisoft non ha fatto nessun tipo di campagna marketing per questo gioco che sembra apparso quasi dal nulla. Verrebbe da pensare, ad essere maliziosi, che l'azienda non sia così convinta del progetto.

Non è per altro la prima incursione nel mondo degli NFT per Ubisoft, che già tempo fa aveva lanciato un'operazione di marketing legata alla sua saga videoludica più nota, ovvero Assassin's Creed (la trovate su Amazon).