Quasi 600 milioni di giochi gratis scaricati su Epic Store nel 2024

Nel 2024, Epic Games Store ha distribuito gratuitamente ben 595 milioni di giochi, con un totale di 89 titoli offerti durante l’anno.

Un dato che sottolinea non solo il successo della piattaforma ma anche l’enorme interesse degli utenti per le offerte gratis, come riportato anche da Gamereactor.

La varietà dei giochi messi a disposizione ha contribuito ad alimentare la crescita dell’ecosistema, offrendo agli utenti un valore complessivo di 2,229 dollari aggiunto alle loro librerie, secondo Epic Games.

Il report annuale di Epic Games ha svelato anche numeri impressionanti riguardanti la base di utenti. Nel 2024, l’Epic Games Store ha superato i 295 milioni di utenti PC, con quasi 900 milioni di account cross-platform.

Sebbene il numero di utenti attivi mensili (MAU) sia sceso dell'1% rispetto al dicembre 2023, rimanendo comunque a 74 milioni, i dati sono positivi quando si guarda alla media mensile, che è aumentata del 6%, raggiungendo i 67 milioni.

Inoltre, il numero di utenti attivi giornalieri è cresciuto anch’esso del 6%, con 32 milioni di persone che accedono quotidianamente alla piattaforma.

Le ore di gioco nel 2024 sono aumentate del 10%, raggiungendo ben 7.72 miliardi di ore complessive, con 2.68 miliardi di ore dedicate ai giochi di terze parti.

Il risultato? I giocatori hanno speso un totale di 1.09 miliardi di dollari sulla piattaforma, segnando un incremento del 15% rispetto all’anno precedente.

Sebbene la spesa nei giochi di terze parti sia diminuita del 18%, scendendo a $255 milioni, è chiaro che titoli come Fortnite (di cui trovate di tutto su Amazon) continuano a dominare, alimentando una parte significativa della crescita economica della piattaforma.

I giochi gratuiti, insieme agli altri dati positivi, dimostrano l'impatto che l'Epic Games Store ha avuto nel panorama dei giochi PC, facendo concorrenza diretta alle altre piattaforme di distribuzione.

In sintesi, il 2024 è stato un anno di grande successo per Epic Games, che ha saputo bilanciare una solida offerta commerciale con una strategia di giochi gratuiti che ha coinvolto milioni di utenti.

Ora, la palla passa a loro per mantenere alta l’aspettativa e rispondere alle esigenze di una community sempre più vasta. Del resto, avete letto l'elenco completo dei giochi Epic dal 2018 ad oggi?