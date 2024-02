Quanto pesa Final Fantasy VII Rebirth? Preparatevi a fare spazio su PS5

Final Fantasy VII Rebirth sarà una produzione immensa che metterà a dura prova le vostre PS5, e questo lo sapevamo già, ma ora è arrivata la conferma definitiva di quanto spazio liberà sarà necessario per il download e l'installazione: 145 GB.

D'altronde sapevamo già che Final Fantasy VII Rebirth avrebbe richiesto ben due dischi, e la buona notizia è che rispetto alla previsione iniziale sono stati "tagliati" 5GB dal peso complessivo.

Le dimensioni sono state confermate dall'account PlayStation Game Size, che puntualmente riporta le informazioni sui download dei giochi sulle piattaforme PlayStation.

Final Fantasy VII Rebirth occuperà precisamente 145.250GB, e potrete iniziare a scaricare il gioco sulle vostre PS5 a partire dal 27 febbraio, in attesa della release definitiva piazzata per il 29 febbraio.

Fortunatamente, non sarà necessario cambiare dischi per poter giocare con Final Fantasy VII Rebirth. Dopo l'installazione iniziale, infatti, basterà utilizzarne soltanto uno sulla vostra console.

Il primo disco includerà 100 GB, mentre il secondo concluderà l'installazione con i 45GB finali: una scelta fatta, secondo Square Enix, per poter preservare la loro visione di gioco, senza dover fare alcun taglio.

Nell'attesa ricordatevi di seguire l'appuntamento con il prossimo State of Play interamente dedicato a Final Fantasy VII Rebirth: è stato annunciato pochi giorni fa e qui trovate tutti i dettagli.

Così sapremo anche se davvero c'è una demo in arrivo, visto che ci sono state alcune voci al riguardo e manca la provvidenziale conferma di Square Enix in questo senso.

E sperate di non dover installare Baldur's Gate 3 in versione fisica, perché l'epopea di Larian Studios avrà ben 3 dischi per contenere tutta l'avventura.