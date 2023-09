Final Fantasy VII Rebirth, il peso in GB è degno dei suoi 2 dischi

Final Fantasy VII Rebirth sarà una produzione immensa e che metterà a dura prova le vostre PS5: sarà necessario assicurarvi di avere tanto spazio libero in memoria, prima di procedere all'installazione.

Come vi avevamo già anticipato in una nostra notizia dedicata, saranno necessari due dischi di gioco per poter giocare con il sequel di FF VII Remake: un ritorno da un lato nostalgico, ma che dall'altro rende evidente la quantità di dati necessaria per godersi al meglio l'ultima avventura di Cloud e compagni.

Advertisement

Fortunatamente, non sarà necessario cambiare dischi per poter giocare con Final Fantasy VII Rebirth (potete prenotarlo su Amazon): dopo l'installazione iniziale, basterà utilizzarne soltanto uno sulla vostra console.

Come segnalato da Game Informer, ciò non significa che sarà comunque un'esperienza "leggera": i suoi due dischi si dimostreranno davvero necessari, dato che serviranno ben 150GB di spazio libero sulle vostre console next-gen.

Il primo disco includerà 100 GB, mentre il secondo concluderà l'installazione con i 50GB finali: una scelta fatta, secondo Square Enix, per poter preservare la loro visione di gioco, senza dover fare alcun taglio.

Se siete interessati a recuperare Final Fantasy VII Rebirth, non possiamo che consigliarvi fin da subito di tenere d'occhio lo spazio libero in memoria: si preannuncia un'avventura davvero corposa per i vostri sistemi.

Nelle scorse ore abbiamo avuto la possibilità di provare in anteprima il sequel di Remake per un'ora intera: se siete curiosi di scoprirne di più, vi lasciamo al nostro provato dedicato.

Se avete perso i vostri salvataggi di Remake, non dovrete preoccuparvi più di tanto: Square Enix ha già confermato che non sarà possibile importarli su Rebirth, essendo pensato come un'avventura che può essere giocata fin da subito.

E sì, potrete giocare perfino nei panni di Sephiroth, dato che tornerà una famosa scena del gioco originale: se l'avete giocato, sapete di cosa stiamo parlando